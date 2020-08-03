Был ли запрет на показ фильма «Мекен»? Чиновники Минкульта дают разъяснения

Чиновники департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма пояснили, что прямого запрета на прокат нашумевшего фильма «Мекен» нет.

По данным ведомства, этот полнометражный игровой фильм создан на частной студии Borbor Asia режиссером Медербеком Жалиловым и продюсером Бектемиром Мамаюсуповым на собственные средства. Премьера была запланирована на 20 марта в кинотеатре «Манас». Но из-за пандемии коронавируса все кинотеатры приостановили свою деятельность.

В департаменте подтвердили, что межведомственная комиссия по отсмотру кинолент на предмет наличия в фильмах сцен насилия, порнографии, террористического, экстремистского содержания, а также сцен, разжигающих межнациональную рознь, была создана в 2016 году, а не специально для того, чтобы просмотреть перед выходом фильм «Мекен».

Уточняется, что члены комиссии не высказывали суждения по досъемкам или пересъемкам эпизодов фильма, требующих финансовых затрат.

16 июня редакционная комиссия посмотрела вариант с исправлениями. Однако в представленном продюсером варианте замечания не были учтены из-за отсутствия самого режиссера.

В департаменте считают, что авторы ленты поднимают актуальную тему борьбы с коррупцией и желание молодых кинематографистов внести вклад в улучшение жизни современного общества понятно.

«В нашей стране соблюдаются свобода творчества и отсутствует цензура. Однако проводимая в настоящее время студией Borbor Asia агрессивная рекламная кампания фильма «Мекен» не способствует нашей общей цели по развитию национальной кинематографии», — заявили чиновники.

В ведомстве напомнили, что, согласно правилам проката фильмов на территории КР, правообладатель должен написать заявление и предоставить документы, подтверждающие право собственности или владения. После этого «Кыргызфильмофонд» принимает решение о выдаче государственного регистрационного удостоверения после обязательного просмотра фильма.

Уточняется, что авторы фильма «Мекен» пока не подали заявление на получения прокатного удостоверения для демонстрации фильма в кинотеатрах республики.