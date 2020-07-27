Чиновники запрещают показывать фильм «Мекен» из-за элементов коррупции

Киноленту «Мекен» отечественного режиссера Медербека Жалилова запрещают показывать из-за элементов коррупции, чиновники просят вырезать многие сцены из фильма. Об этом 24.kg сообщил сам режиссер.
«До нас дошла информация о том, что сам министр культуры звонил представителям кинотеатров и просил, чтобы нашу киноленту не показывали. Чтобы транслировать ее в кинотеатрах страны, надо получить прокатное удостоверение и его должна отсмотреть специальная комиссия. Один раз в нее вошли многие ведомства, в том числе ГКНБ. Они просили, чтобы мы вырезали эпизоды с коррупцией, взятками. Мы им объясняли, что это художественный фильм и те события, которые разворачиваются в нем, вымышленные. Но почему-то они все приняли на свой счет», — рассказывает Медербек Жалилов.
Раньше с этим проблем не было, мы приносили копию фильма, и нам сразу выдавали удостоверение. В случае с кинолентой «Мекен» нам сказали, что ее будет комиссия смотреть, за шесть месяцев мы показали ее несколько раз.Медербек Жалилов
Он уточнил, что все-таки согласился убрать некоторые сцены из кинокартины, но отметил, что все пришлось менять за свой счет. «Фильм снят на собственные деньги, мы брали кредиты, влезли в долги. Эта история не заканчивается, мы вроде убрали то, что они просили, однако комиссия начинает придираться к другим кадрам. Это же не серьезно. Зачем мы тогда снимали?» — говорит режиссер.
Медербек Жалилов решил провести показ киноленты «Мекен» на YouTube 31 июля в 20.00. В описании он укажет счета, куда зрители смогут перечислить сумму денег, которую не жалко.
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