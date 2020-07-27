Чиновники запрещают показывать фильм «Мекен» из-за элементов коррупции

Киноленту «Мекен» отечественного режиссера Медербека Жалилова запрещают показывать из-за элементов коррупции, чиновники просят вырезать многие сцены из фильма. Об этом 24.kg сообщил сам режиссер.

По его словам, премьера художественного кинофильма должна была состояться еще 24 января.

«До нас дошла информация о том, что сам министр культуры звонил представителям кинотеатров и просил, чтобы нашу киноленту не показывали. Чтобы транслировать ее в кинотеатрах страны, надо получить прокатное удостоверение и его должна отсмотреть специальная комиссия. Один раз в нее вошли многие ведомства, в том числе ГКНБ. Они просили, чтобы мы вырезали эпизоды с коррупцией, взятками. Мы им объясняли, что это художественный фильм и те события, которые разворачиваются в нем, вымышленные. Но почему-то они все приняли на свой счет», — рассказывает Медербек Жалилов.

Раньше с этим проблем не было, мы приносили копию фильма, и нам сразу выдавали удостоверение. В случае с кинолентой «Мекен» нам сказали, что ее будет комиссия смотреть, за шесть месяцев мы показали ее несколько раз. Медербек Жалилов

Он уточнил, что все-таки согласился убрать некоторые сцены из кинокартины, но отметил, что все пришлось менять за свой счет. «Фильм снят на собственные деньги, мы брали кредиты, влезли в долги. Эта история не заканчивается, мы вроде убрали то, что они просили, однако комиссия начинает придираться к другим кадрам. Это же не серьезно. Зачем мы тогда снимали?» — говорит режиссер.

Медербек Жалилов решил провести показ киноленты «Мекен» на YouTube 31 июля в 20.00. В описании он укажет счета, куда зрители смогут перечислить сумму денег, которую не жалко.

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