Более двух тысяч учителей не хватает в школах Кыргызстана

На начало нового 2020/2021 учебного года в школы Кыргызстана требуется 2 тысячи 250 учителей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, особенно острая нехватка кадров отмечается в Чуйской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также в Бишкеке. Меньше всего вакансий — в Таласской и Нарынской областях.

В ведомстве подчеркнули, что системно работают над распределением молодых специалистов бюджетного отделения, окончившим высшие и средне-специальные учебные заведения по педагогическим специальностям.

Учитываются пожелания выпускников о направлении на работу. Персонально каждому молодому специалисту предоставляется рабочее место.

«К первому сентября молодые специалисты должны прибыть к месту распределения и отработать 3 года. Минобразования мониторит явку каждого выпускника. В этом учебном году выпуск составил 2 тысячи 66 человек, распределено — 1,6 тысячи. Право свободного трудоустройства имеют 426 молодых специалистов по причине беременности, службы в армии и так далее», — отметили в ведомстве.

Всего в государственных школах (их по республике более 2,2 тысячи) трудится около 78 тысяч учителей.