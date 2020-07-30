В Кыргызстане второй тур приема в колледжи начнется 7 августа

В Кыргызстане второй тур приема в колледжи пройдет с 7 по 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

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По ее данным, из-за пандемии коронавируса прием проводят онлайн. Абитуриенты регистрируются в специально разработанной системе.