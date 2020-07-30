В Кыргызстане второй тур приема в колледжи начнется 7 августа

В Кыргызстане второй тур приема в колледжи пройдет с 7 по 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
По ее данным, из-за пандемии коронавируса прием проводят онлайн. Абитуриенты регистрируются в специально разработанной системе.
«Для регистрации нужно выбрать колледж, специальность, подать заявление. Потом, заполнив необходимые поля, прикрепить отсканированные свидетельство или аттестат и фотографию. Нажать «Зарегистрировать». В течение трех дней после завершения приема абитуриент должен подтвердить свое желание обучаться в выбранном колледже», — проинформировали в ведомстве.
Оригиналы документов студентам надо предоставить в спузы в начале учебного года. Прием осуществляется в 145 колледжей на 129 специальностей.