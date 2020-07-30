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Общество

В Кыргызстане второй тур приема в колледжи начнется 7 августа

В Кыргызстане второй тур приема в колледжи пройдет с 7 по 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

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По ее данным, из-за пандемии коронавируса прием проводят онлайн. Абитуриенты регистрируются в специально разработанной системе.

«Для регистрации нужно выбрать колледж, специальность, подать заявление. Потом, заполнив необходимые поля, прикрепить отсканированные свидетельство или аттестат и фотографию. Нажать «Зарегистрировать». В течение трех дней после завершения приема абитуриент должен подтвердить свое желание обучаться в выбранном колледже», — проинформировали в ведомстве.

Оригиналы документов студентам надо предоставить в спузы в начале учебного года. Прием осуществляется в 145 колледжей на 129 специальностей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161199/
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