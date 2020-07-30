Об ошибках правительства, которые привели к вспышке коронавируса в Кыргызстане

Система здравоохранения Кыргызстана показала полную несостоятельность в защите граждан от коронавируса. Переполненные больницы, отсутствие лекарств и оборудования, нехватка врачей. Чтобы не дать стране погрузиться в полнейший хаос и мрак, на помощь пришло гражданское общество, которое взяло на себя функции государства.

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Эксперты, медики и обычные люди в один голос твердили, что коллапс в системе здравоохранения во многом произошел из-за неправильных алгоритмов, принятых правительством. В кабинете министров на такие обвинения, конечно, не реагировали, а только проводили очередные заседания в узком и расширенном составах. Зачастую заканчивались они лишь решением встретиться снова. На этом активная борьба с пандемией в высоких кабинетах заканчивалась.

Эксперт по здравоохранению Нинель Кадырова в интервью 24.kg рассказала, кто должен отвечать за провалы в борьбе с коронавирусом и что делать, чтобы не допустить нового коллапса системы.

— Нинель Азимхановна, кто отвечает за нормальную работу системы здравоохранения?

— Согласно закону об общественном здравоохранении, за все несет ответственность правительство. Но проблемы начались не с коронавируса. За время нахождения у власти предыдущего министра Космосбека Чолпонбаева сделано много неправильных шагов, пошла не просто стагнация сектора здравоохранения, а его деструкция. Минздрав взял на себя те функции, которые ему не свойственны. В результате развития системы не было.

— Как вы оцениваете подготовку к вспышке коронавируса и борьбу с ним?

— Вовремя ввели ограничения и карантин. Это время все государства используют обычно для подготовки к будущему потоку пациентов и ожидаемому росту. Тем более что было проведено исследование, знакомились с результатом, что эпидемиологические показатели, которые есть сейчас, именно такими и будут.

Когда в апреле Сабиржан Токтосунович (нынешний глава Минздрава Сабиржан Абдикаримов. — Прим. 24.kg) был назначен, время уже было упущено. Нинель Кадырова

— А что конкретно не было сделано?

— Например, должна была быть большая информационная кампания, в которой говорилось бы об ответственности человека, местных сообществ не только за свое здоровье. Это и есть вопросы общественного здравоохранения.

Государство со своей стороны отвечало за введение карантинных мер, предоставление информации. Это надо было делать, чтобы люди понимали, что это не шутки. В обычной массе говорили, что это все блеф, чьи-то игры.

— Информацию вроде предоставляли. Почему тогда мы говорим о необходимости кампании?

— В 2015-2017 годах мы ожидали бума внедрения цифровых технологий. А где они сейчас? Я посмотрела сайты местных айыл окмоту, областных администраций. Ни у одной госадминистрации нет портала, нет формата коммуникации с населением.

У нас нет культуры коммуникации с использованием дистанционных методов. Нинель Кадырова

Работает только сарафанное радио, в лучшем случае, если кто-то телевизор смотрит. Больше информацию получить неоткуда. Все идет контактным путем.

— А подготовка больниц к будущей вспышке?

— Это еще одна сторона вопроса. Когда рядом полыхали Китай, Италия, у нас была более или менее нормальная ситуация за счет разобщенности населения, введенных карантинных мер. Это время надо было использовать на подготовку лечебных учреждений, мощностей, обучение абсолютно всех врачей, а не только тех, кто работал в красной зоне перед предстоящей волной пандемии, а она еще предстоит.

Сейчас нужно готовить те же самые центры семейной медицины, группы семейных врачей, уровень первого контакта, должна быть настороженность. Нинель Кадырова

— Чей опыт показателен в этом плане?

— Возьмем ту же Россию. Первые недели и у них было сложно. Но потом они сказали, что все случаи с проявлением симптомов вирусной инфекции типа ОРВИ и ОРЗ должны рассматриваться как подозрение на коронавирус.

Всех людей заставляли сидеть дома и самоизолироваться, если они бессимптомники. Граждане возмущались, что они не могут из дома выйти, общаться, им же провели осмотр, дали лекарства. У нас же получается, что ни совета, ни привета.

— Только ли кабмин виноват в сегодняшней ситуации?

— За всю ситуацию отвечает кабмин. Но есть еще один момент. После 2010 года правительство не может самостоятельно принимать решения. Во всем ему надо оглядываться на Жогорку Кенеш. Получается, что депутаты сами ничего не сделали, министерству не дали ничего сделать, людей зашугали. Вспомните первую реакцию: врачи говорят, что им нужны средства индивидуальной защиты, а в результате их заставляют извиняться публично. Это безобразие, это унижение!

Унижали медработников, затыкали всем рты вместо того, чтобы посмотреть на проблему и подумать, как ее решить. Нинель Кадырова

Парламентарии ушли на каникулы. Ни одного закона нормального, который нужен был в критической ситуации, не приняли. Можно сколько угодно сейчас разглагольствовать о государственно-частном партнерстве. Но ГЧП в реальном его виде — это 2,5 года на обмусоливание, пока конкурсы пройдут, и еще два — на постройку. А больницы нам нужны сегодня. Они понадобятся буквально через месяц.

— Реальные действия мы наблюдали только с началом вспышки коронавируса...

— Да, в этот период стали судорожно открывать новые отделения неподготовленные, врачей и средний персонал не обучали как положено. Там должен быть жесткий инфекционный контроль.

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Должен быть человек, который будет проверять, правильно ли надеты средства индивидуальной защиты, правильно ли они снимаются, утилизируются. За это время нужно было разворачивать дополнительные мощности. Да, «Ганси» оборудовали, но после того, как паника началась. Это безобразие, что люди умирали на пороге больниц.

Медицинские учреждения не подготовлены, эпидемиологов нет. Нужно ведь было это все на системной основе вводить, думать о том, что время нам дано, чтобы подготовить систему, а она оказалась не готова. У нас еще осень на носу. Что, осенью опять будем, как сейчас?

Государство оказалось неспособно выполнить те функции, которые на него возложены. Нинель Кадырова

Люди увидели, что государство неспособно предоставить элементарные услуги. Поэтому гражданское общество сплотилось и само взяло ситуацию в свои руки. Спасибо самоотверженным медикам, которые продолжают работать, волонтерам, гражданскому обществу, которые помогли купить аппаратуру.

— К середине августа прогнозируют еще один всплеск заболеваемости. Что нужно делать, чтобы ситуация не повторилась?

— Если мы будем сейчас обвинениями сыпать в одну и другую сторону, ничего не изменится. Нужно проанализировать, извлечь уроки и четко, грамотно, жестко, с учетом критического менеджмента и ситуации выстроить план, что нам нужно делать, шаг за шагом его выполнять.

Легче всего обвинить народ, что не мыл руки и не соблюдал дистанцию. А кто ему это объяснил? Нинель Кадырова

Как можно обвинять людей, которым нужно ехать на работу, которым приходится ездить в маршрутках?! Мало сказать, что нужно соблюдать правила, продекларировать, легче всего обвинить народ.

— Какие действия вы ждете от правительства сейчас?

— Нужно разработать план и четко ему следовать. Здесь в первую очередь должен выноситься вопрос стратегической безопасности и здоровья народа.

Просто нужно сесть, провести мозговой штурм, потратить один день и выработать четкое видение, что надо делать.

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А правительству необходимо выделить деньги на эти мероприятия. Если своих нет, то бросить клич в рамках финансовых инициатив частным инвесторам, НПО, международным организациям.

Это критически важно. План должен быть по всем направлениям, включая инфраструктуру, обучение врачей, подготовку персонала, привлечение гражданского общества, участие органов МСУ.