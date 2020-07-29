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Общество

В Бишкеке продолжают сносить незаконные объекты

В Бишкеке снесли незаконно установленные павильоны. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, спецотряд управления землепользования и строительства (УЗС) и муниципального предприятия «Тазалык» демонтировали павильоны в 3-м микрорайоне возле дома № 24, на улице Юнусалиева, 177/2.

«На перекрестке улицы Сухэ-Батора и улицы Юнусалиева без разрешения работали еще два торговых магазина, их тоже пришлось демонтировать. Снесен павильон и на улице Матыева, около дома № 72», — отметили в мэрии.

В муниципалитете попросили сообщать о фактах незаконно или неправильно установленных объектов на номер 0703633833 (Алина).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161082/
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