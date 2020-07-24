Тяжелобольного Азимжана Аскарова этапировали в больницу колонии № 47

Пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова перевели в больницу при исправительной колонии № 47. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Валерьян Вахитов.

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По словам юриста, ранее он ходатайствовал о направлении своего подзащитного на комплексное обследование. «Аскаров действительно тяжело болен. У него все симптомы внебольничной пневмонии. И он нуждается в тщательном медицинском обследовании и наблюдении, которые ему в ИК № 19 просто не могут предоставить», — сказал Валерьян Вахитов.

Ранее представители правозащитного движения «Бир дуйно» заявляли, что дальнейшее пребывание больного престарелого Азимжана Аскарова в местах лишения свободы несовместимо с его состоянием здоровья и возрастом.

13 мая Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов освободить правозащитника и прекратить в отношении него уголовное преследование.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году. В 2016-м Комитет ООН по правам человека признал правозащитника жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его. Однако Кыргызстан этим рекомендациям не последовал.