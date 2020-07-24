Адвокат бьет тревогу: Осужденный правозащитник Азимжан Аскаров тяжело болен

Осужденный на пожизненное заключение правозащитник Азимжан Аскаров тяжело болен. Об этом 24.kg сообщил адвокат Валерьян Вахитов. Накануне он побывал в ИК № 19 и встретился с подзащитным.

По словам юриста, встреча проходила через стеклянную перегородку, разговор шел по телефону.

«При разговоре Азимжан иногда издавал свистящие утробные звуки, задыхался, периодически глухо кашлял. Он рассказал, что основное время проводит лежа, так как чувствует упадок сил. По ночам не может спать, мучают кошмары, иногда резко поднимается и опускается температура», — сказал Валерьян Вахитов.

Заключенный также пожаловался на постоянную тошноту и отсутствие аппетита. Представители правозащитного движения «Бир дуйно» считают, что дальнейшее пребывание больного престарелого Азимжана Аскарова в местах лишения свободы несовместимо с его состоянием здоровья и возрастом.

13 мая Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов освободить правозащитника и прекратить в отношении него уголовное преследование.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году. В 2016-м Комитет ООН по правам человека признал правозащитника жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его. Однако Кыргызстан этим рекомендациям не последовал.