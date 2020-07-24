Внук Алмазбека Атамбаева стал призером международной олимпиады по математике

Внук бывшего президента Алмазбека Атамбаева Селим получил диплом из Малайзии за занятое третье место в международной олимпиаде по математике. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Кадырбек Атамбаев.

Он написал, что Селим Атамбаев не только умный, но и очень добрый мальчик. «...В начале резкого прироста количества инфицированных людей коронавирусом он пожертвовал врачам свою банку с монетами, которые собирал на покупку шахматного онлайн-обучения от ведущих гроссмейстеров планеты. Конечно же, тогда и мы добавили средства и направили в больницы региона кислородные концентраторы», — рассказал Кадырбек Атамбаев.





Напомним, бывший президент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.