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Общество
Сюжеты: COVID-19, Полезные советы

Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики

В Кыргызстане увеличивается число заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией. На этой неделе зафиксирован рекорд последних месяцев — выявили 931 инфицированного. Эти показатели уже превысили данные «черного июля» прошлого года. И в ближайшие две недели эксперты прогнозируют резкий рост заболеваемости — до 1,5 тысячи человек в день. 

Заразившимся коронавирусной инфекцией и для профилактики заболевания рекомендуется делать дыхательную гимнастику. Она, по мнению специалистов, поможет увеличить поступление кислорода в организм и сгладить негативные последствия COVID-19.

Редакция 24.kg собрала 10 самых простых способов, как правильно делать дыхательную гимнастику. Упражнения можно выполнять как в комплексе, так и по отдельности. Время занятий в среднем по 5-10 минут.

1

Подъемы ног

Ложимся ровно, по очереди медленно поднимаем обе ноги на каждый вдох и выдох.

2

Повороты головы

Выполняется стоя, руки свободно свисают. Поворачиваем голову в одну сторону и делаем вдох, возвращаясь в исходное положение, — выдох. Поворачиваем голову в другую сторону — и вновь вдох.

3

С палкой

Для этого упражнения вам понадобится палка или кухонная скалка. Садимся на пол, палку держим перед собой обеими руками. Поднимаем руки вверх — вдох, опуская вниз — выдох.

4

Лежа на спине

Ложимся на спину, ноги поднимаем вверх. На вдохе отводим ноги сначала в одну сторону, на выдохе возвращаем в исходное положение. Повторяем в другую сторону.

5

На кровати

Лежа медленно поднимаете руки к спинке кровати — вдох. На выдохе — опускаете вдоль тела. При этом выдох должен быть длиннее вдоха.

6

Метод Стрельниковой

Одним из эффективных способов дыхательной гимнастики называют метод педагога-фониатра Александры Стрельниковой.

Исходное положение — стоя или сидя прямо, ноги немного уже ширины плеч. Громко вдохните и медленно наклонитесь, а затем так же медленно вернитесь в исходное положение. Делайте восемь серий по восемь раз.

7

«Восьмерка» 

Еще одно упражнение от Александры Стрельниковой называется «восьмерка».

Исходное положение — стоя прямо, ноги на ширине плеч. Наклонитесь вперед, быстро вдохните носом и задержите дыхание, а затем на задержке дыхания раз за разом считайте вслух до восьми, стараясь, чтобы у вас получилось как можно больше «восьмерок».

8

Для больных пневмонией

Еще одно упражнение от белорусских врачей — для больных пневмонией. Сидя на стуле, руки кладем на колени. На вдохе отводим руки в сторону, на выдохе — обнимаем себя.

9

Сидя на стуле

Садимся на стул, руки на коленях. На вдохе отводим руки в стороны, на выдохе наклоняем тело и пытаемся достать руками ступни.

10

Замок

Лежа на спине, кисти рук сложите в замок. На вдохе поднимаем руки так, чтобы ладони были развернуты от себя. На выдохе возвращаемся в исходное положение.

Отметим, что приведенные упражнения показаны не только при заражении или профилактике коронавируса, но и всем людям с заболеваниями дыхательной системы. Полезны они и тем, кто занимается спортом.

Важно! Упражнения нельзя делать, если у вас повышена температура, поскольку у вас уже идет нагрузка на сердце.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160428/
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