Пресс-центр ГКНБ: У Алмазбека Атамбаева нет жалоб на самочувствие

Бывший президент Алмазбек Атамбаев находится под круглосуточным медицинским наблюдением. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, жалоб на здоровье и низкое давление у подследственного нет. На условия содержания он также не жалуется. Адвокаты регулярно навещают подследственного. Свидания с родственниками не запрещены.

Напомним, 30 июня у Алмазбека Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию. Он был госпитализирован в больницу, после выздоровления этапирован в камеру. Адвокаты заявляют о его плохом самочувствии. Бывший президент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.