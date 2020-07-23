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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Пресс-центр ГКНБ: У Алмазбека Атамбаева нет жалоб на самочувствие

Бывший президент Алмазбек Атамбаев находится под круглосуточным медицинским наблюдением. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ. 

По его данным, жалоб на здоровье и низкое давление у подследственного нет.  На условия содержания он также не жалуется. Адвокаты регулярно навещают подследственного. Свидания с родственниками не запрещены. 

Напомним, 30 июня у Алмазбека Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию.  Он был госпитализирован в больницу, после выздоровления этапирован в камеру. Адвокаты заявляют о его плохом самочувствии. Бывший президент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160392/
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