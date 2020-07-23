Бывший советник Атамбаева Икрамжан Илмиянов переведен в колонию-поселение

Бывший советник Алмазбека Атамбаева, экс-заместитель руководителя аппарата президента Икрамжан Илмиянов переведен в колонию-поселение. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Кубанычбек Ташбалтаев.

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По его словам, это объективное решение ГСИН, в котором также учтено то обстоятельство, что со стороны Икрамжана Илмиянова возмещен ущерб в размере 150 тысяч сомов.

Напомним, Икрамжан Илмиянов признан виновным в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. По приговору суда он получил семь лет.