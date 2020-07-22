Задыхающийся на руках волонтера мужчина не умер. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

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Больной не умер. Вчера Жоломан Карымшаков (тот самый человек, которому оказывали помощь волонтеры) поблагодарил своих спасителей.

«После публикации новости о смерти мужчины милиция начала проверку, чтобы выяснить, в какой больнице пациенту не оказали помощь», — проинформировали в ведомстве.

Выяснилось: 16 июля в 22.50 поступило сообщение о том, что на улице в жилмассиве «Ак-Орго» человек теряет сознание. По приезде на место волонтеры увидели сидящего человека с затрудненным дыханием и отвезли его в ночной стационар.

«Врачи стационара заявили об отсутствии свободного места, но из-за просьбы временно, до госпитализации, включить кислородный концентратор медики согласились и забрали его. «Через 10 минут один из врачей сказал, что у мужчины остановилось сердце и он умер. После того как волонтеры ушли, пациент пришел в сознание», — рассказали в МВД.

Оказывается, мужчина находился в состоянии клинической смерти. Пресс-служба МВД

Сам Жоломан Карымшаков сказал, что очнулся в больнице и, когда ему стало лучше, уехал домой. Следствие по делу завершено.

Ранее волонтер София-Айдана Мурзаева сообщала, что жителя «Ак-Орго» не удалось спасти из-за нехватки мест в больницах.