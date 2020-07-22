Самоотверженность медиков и беспечность людей. Одна ночь в красной зоне

В Бишкеке в связи с острой нехваткой мест в городских больницах развернуто три ночных стационара. Они работают с 20.00 до 8.00, здесь горожане могут получить консультации, капельницы и инъекции.

Журналист 24.kg побывал в ночном стационаре, который временно разместили в ресторане «Консул». Он рассчитан на 120 мест.

Больных много

Ранее в СМИ сообщалось, что ночные стационары полностью финансируются бизнесменами — последние закупили оборудование, предоставили медикам временное жилье и выдают зарплату. Однако в мэрии эту информацию опровергли.

«В «Консуле» только помещение предоставлено бесплатно. Все остальное обеспечивает местный муниципалитет», — сказала советник мэра Гуля Алмамбетова.

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Здесь работают 24 сотрудника — 7 врачей, 10 медсестер, 4 санитара и 3 волонтера.

«Поток больных увеличивается, но тяжелых становится меньше», — говорит главврач ЦСМ № 7 Дамира Чарабаева, которая администрирует работу ночного стационара.

Она утверждает, что всего хватает, дефицита медиков и лекарств нет, питание и условия проживания у медиков и волонтеров хорошие.

Общественные организации, добровольцы и местные жители несут еду, приготовленную дома или из кафе. Привозят даже поздней ночью, чтобы сотрудники стационара не оставались голодными.

Врачи работают вахтовым методом и живут в отеле, где есть все необходимые удобства. Волонтерам предоставлен хостел.

СИЗ по-прежнему не хватает Абай Жуматаев по профессии юрист, но временно сменил род деятельности и стал санитаром. По его словам, условия для работы добровольцам до сих пор не создали.

«Я обрабатываю медицинские принадлежности, также делаю санитарную обработку и дезинфекцию помещения. Маску, которую я сейчас ношу, дали только двоим, а нас тут 24 человека, и все должны в таких ходить. За свои деньги покупаю латексные перчатки, чтобы не использовать одноразовые, которые выдают. Ношу шарф из-за отсутствия чепчика, чтобы хоть как-то снизить риск заражения», — рассказывает Абай Жуматаев.

Медсестры стационара рассказали о качестве защитных костюмов, точнее его отсутствии.

Респираторных масок нет, защитных очков нет. Щитки выдали, но они неудобные. Вместо резиновых перчаток, которые должны закрывать руку, выдают короткие одноразовые. Медсестра Динара Джедигерова

«Специальной обуви не дали, бахил тоже. Те, которые мы сейчас носим, рвутся к концу смены. Просим лишь об одном: обеспечьте медиков качественными СИЗ», — добавляет медик Джаркын Адылбекова.

Ее коллега Айжамал Саламатова подтверждает: работать без СИЗ очень опасно.

К тому же, по словам врачей и медсестер, с ними до сих пор не составили трудовые соглашения — причины не сообщают.

«Есть только устная договоренность, что заплатят за каждую смену 3 тысячи сомов врачам, 2 тысячи 800 — медсестрам, от 2 тысяч — санитарам», — рассказали работающие в стационаре.

«Почему врачи вымаливают то, что положено? Должно быть так: медики сказали, что нужно, руководство тут же предоставляет необходимое», — считает санитар Абай Жуматаев.

О рисках

За полчаса до открытия люди с лекарствами в руках начинают собираться у дверей и записываться в очередь. У многих состояние тяжелое.

Ровно в 20.00 ночной стационар открывает свои двери. У входа стоит волонтер. Его обязанности — дезинфекция рук больных и их сопровождающих. Затем прибывших направляют в регистратуру, где другой доброволец записывает данные и определяет больного — на консультацию или капельницу. Только после этого пациенты попадают в руки врачей.

У 62-летней Эркебубу Бекболиевой и ее невестки выявили двустороннюю пневмонию на начальной стадии. В стационар они приехали примерно в 22.30. «Пару недель назад начала подниматься температура, аппетит пропал, чувствовала слабость. Муж, он врач, лечил от симптомов гриппа — принимала парацетамол, делала капельницы. Но это не помогло. Решили сделать КТ легких с невесткой, обе чувствовали недомогание. Выяснилось, что у нас двусторонняя пневмония», — сказала пенсионерка, пока ждала в очереди.

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Главврач Дамира Чарабаева отметила, что, несмотря на разметки, весь зал является красной зоной. Разделение на зоны здесь весьма условно. Находиться здоровому человеку без СИЗ в этом помещении опасно — можно легко подхватить новый вирус, так как больные перемещаются по всему залу.

«Большинство людей приходят в панике. Но находясь в красной зоне без СИЗ, они рискуют заразиться коронавирусом», — рассказывает медбрат Акжол Адылбеков.

Эркебубу Бекболиева тоже приехала в стационар не только с больной невесткой, но и с сыном и супругом. Вдруг понадобится помощь. Работники учреждения подтверждают, что в красной зоне из-за нехватки медперсонала за больными ухаживают родственники.

«Элементарно, чтобы отключить систему капельницы, нужен человек. Но рук не хватает, больных много. Поэтому с каждым месяцем стремительно растет количество новых случаев зараженных и будет расти при таком преступном попустительстве чиновников», — заявил санитар Абай Жуматаев.

Нахождение родственников больных в красной зоне без СИЗ — это грубое нарушение эпидемиологических норм. Оно приведет к новой вспышке. Врач-онколог Алмаз Якубов

«Мы по мере возможности просим родственников оставлять пациентов и подождать на улице, но многие игнорируют просьбу», — говорит он.

Плюют на правила Игнорируют правила не только родственники больных, мало что понимающие в разделениях на зоны, но и сами работники стационара. Трое сотрудников, работающих в аптеке при учреждении, обслуживают больных без СИЗ. У одного из фармацевтов нет даже медицинской маски.

В промежутке между 1.00 до 4.00 привезли несколько тяжелобольных. Они еле дышали, слабо ориентировались, ходили, облокотившись на сопровождающих. Некоторых принесли на руках. Но не у всех осложнения от коронавируса: у одного пациента, как оказалось, случился алкогольный психоз. Успокаивать его пришлось до утра.

Салима Бакирова из группы волонтеров «Сообща» рассказывает, что видеть людей в плохом состоянии морально тяжело. «После получения первой медицинской помощи им становится лучше, на глазах оживают. Это радует и вдохновляет», — говорит девушка.

Лечение за свой счет

Студент 4-го курса КГМА Акжол Адылбеков работает медбратом. Он сетует: несмотря на утверждения чиновников о том, что больных коронавирусом лечат за государственный счет, большинство сами покупают лекарства. Причем с большим трудом из-за дефицита и резкого подорожания.

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«В первые три дня после открытия даже канюлей и лейкопластыря не хватало. Их чистили физраствором и спиртом, после использовали вторично. Но так категорически нельзя делать, по крайней мере, в случае с коронавирусом. Там может остаться инфекция. Если человек болеет, а ты подключил эти канюли другому, заражение обеспечено. Сейчас медпринадлежности привезли. Но за те три дня, представьте, сколько человек заразилось» — рассказал Акжол Адылбеков.

Люди массово заражаются здесь не только из-за отсутствия медицинских принадлежностей, но и из-за несоблюдения санитарных норм.

Работники стационара также разделяют беспокойство жителей близлежащих домов. Они переживают, что такое соседство может иметь последствия для жильцов района.

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«Стационар не должен быть в ресторане, тут нет достаточных условий. Его должны были открыть за городом, а не в жилом районе. Здесь на расстоянии меньше ста метров живут люди. Они тоже могут заразиться», — говорят работники стационара.

В правительстве отмечают, что дневные и ночные стационары разгрузили больницы и снизили поток пациентов. Но сами медики и некоторые больные, увидевшие условия, при которых работают эти учреждения, опасаются, что эти стационары сами могут стать рассадником вируса.