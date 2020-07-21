Стационары Бишкека приняли почти 60 тысяч пациентов

На 20 июля дневные стационары Бишкека приняли 56 тысяч 939 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

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По ее данным, из них 42 тысячи 261 получил капельницу, 14 тысяч 369 — консультацию врача, 298 человек госпитализированы.

С 15 по 21 июля три ночных стационара приняли 4 тысячи 259 человек, 2 тысячи 195 получили капельницу, 2 тысячи 195 — консультацию, 15 госпитализировали.

«При поддержке столичных предпринимателей и неравнодушных горожан стационары оснастили кислородными концентраторами, пульсоксиметрами. В лечебницах Первомайского района есть аппараты ЭКГ, глюкометры, тонометры, во всех развернули мобильные аптеки», — отметили в муниципалитете.