В Госкомсвязи не поступало решение суда по блокировке сайта Change.org

В Государственный комитет информационных технологий и связи не поступало каких-либо судебных актов по ограничению доступа к сайту петиций Change.org. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь ведомства Тимур Алхожоев.

По закону прокуратура по просьбе следствия или по своей инициативе обращается в суд с заявлением об ограничении доступа к определенной интернет-платформе. «Если суд принимает решение об ограничении доступа к ресурсу, то в Госкомсвязи поступает соответствующее решение. И уж потом комитет распространяет решение операторам связи», — пояснили в ведомстве.

Однако, по данным пресс-службы, в случае с платформой Change.org в Госкомсвязи решение суда не поступало. Но при попытке зайти на сайт провайдеры указывают, что сайт заблокирован по решению суда, распоряжению Госкомитета национальной безопасности и предписанию Госкомитета.

Фото скриншот из соцсетей. В уведомлении указано, что сайт заблокирован по предписанию Госкомитета информационных технологий

«Мы провайдерам никакого предписания не отправляли. Скорее всего, это их стандартная фраза. Они ее просто вставили, когда объясняли блокировку. Но в любом случае будем разбираться, почему они так написали», — заключил Тимур Алхожоев.

На прошлой неделе в Кыргызстане заблокировали сайт петиций change.org, где активные граждане собирали подписи по различным инициативам. Одной из последних была петиция за отставку президента Сооронбая Жээнбекова.