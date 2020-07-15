В Кыргызстане заблокировали сайт петиций change.org, где активные граждане собирали подписи по различным инициативам.

Пользователи соцсетей сообщают, что большинство операторов связи закрыли доступ к сайту. В частности, на данный момент ресурс не открывается у клиентов MegaCom и Beeline, а также интернет-провайдеров «Акнет» и Homeline.

Change.org — довольно популярная платформа, кыргызстанцы активно создавали петиции. На сайте был объявлен сбор подписей против законопроекта Гульшат Асылбаевой «О манипулировании информацией», ранее были инициативы в защиту врачей, за отмену онлайн-экзаменов и другие.

Отмечается, что одной из последних была петиция за отставку президента Сооронбая Жээнбекова.