В реанимации Национального госпиталя скончался врач-хирург, кандидат медицинских наук, доцент Эрмек Носинов.

О причинах смерти не сообщается.

Эрмек Носинов родился в 1974 году в совхозе имени Карла Маркса Аламединского района Чуйской области. В 1997 году окончил Кыргызский государственный медицинский институт, затем клиническую ординатуру на кафедре общей хирургии на базе отделения сосудистой хирургии клиники имени Ахунбаева Национального госпиталя.

Фото из интернета. В Бишкеке скончался врач-хирург Эрмек Носинов

В 2006 году успешно защитил диссертацию кандидата медицинских наук, и ему присвоено звание доцента.

С 2013 по 2016 год работал в отделении сосудистой хирургии Ошской объединенной областной больницы.

С 2016 года доцент, завуч кафедры общей и факультетской хирургии КРСУ. С 2018 года начал преподавать иностранным студентам, доцент кафедры хирургии Международной высшей школы медицины.

Он стоял у истоков внедрения ультразвукового исследования сосудов в Кыргызской Республике.

Им опубликовано более 150 научных статей. У него остались жена и двое детей.