От пневмонии умерла первый директор Фонда обязательного медстрахования

В Бишкеке скончалась первый директор Фонда обязательного медстрахования Бейшекан Калиева. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

«Так бывает, что она даже не узнала о смерти сына... Болели вместе, но двумя днями раньше его не стало, а в ночь с 17 на 18 июля 2020 года в реанимации инфекционной больницы ушла после тяжелой пневмонии и сама Бейшекан Алмалиевна Калиева — бывший заместитель министра здравоохранения КР (1994 год), первый директор Фонда обязательного медицинского страхования КР (1996-1998 годы), национальный координатор школ здоровья, посвятившая последние годы жизни охране здоровья и безопасности жизнедеятельности детей и подростков», — написала Елена Баялинова.

Бейшекан Калиева родилась 15 января 1948 года в Токмаке. В 1977-м году окончила Кыргызский государственный медицинский институт. В последующие три года работала участковым врачом в селе Стрельниково Аламединского района Чуйской области. С 1980 по 1985 год — главным ординатором в здравоохранении Монгольской Республики, по возвращении — сначала заместителем главного врача Чуйской районной больницы, а с 1989 по 1994 год — главным врачом этой же больницы.

Бейшекан Алмалиевна не раз избиралась депутатом Аламединского и Чуйского областного кенешей.