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Общество

В Кыргызстане скончался знаменитый кинооператор Мурат Алиев

со страницы Министерства культуры, информации и туризма в Facebook
Фото со страницы Министерства культуры, информации и туризма в Facebook. Заслуженный деятель культуры, лауреат Государственной премии имени Токтогула Мурат Алиев

В Кыргызстане на 72-м году жизни после тяжелой болезни скоропостижно скончался заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула Мурат Алиев. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

Мурат Алиев родился 10 декабря 1948 года в Нарыне. В 1979 году окончил кинооператорский факультет ВГИК.

Его трудовая и творческая деятельность началась на киностудии «Кыргызфильм» в 1966 году в качестве ассистента кинооператора. Его учителями были известные кыргызские кинооператоры Марлест Туратбеков, Кадыржан Кыдыралиев, Нуртай Борбиев.

В 1980-1990-х годах на киностудии «Кыргызфильм» он работает в качестве кинооператора-постановщика кинофильмов «Первый» режиссера Геннадия Базарова «Снайперы», «Восхождение на Фудзияму» Болота Шамшиева, «Великий шелковый путь» — Каридина Акматалиева.

В эти же годы Мурат Алиев снимает более 30 хроникально-документальных фильмов в качестве режиссера-оператора.

Мурат Алиев внес свой вклад не только в киноисскусство Кыргызстана, но и Казахстана. Начиная с 2000-х годов его приглашают на съемки значимых фильмов кинематографисты Казахстана. В качестве кинооператора-постановщика на киностудии «Казахфильм» он снял более 10 художественных кинофильмов.

В 2013 году Мурат Алиев стал номинантом на премию Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии «за Лучшую операторскую работу» в фильме «Шал» («Казахфильм») и принят в члены Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии.

Высокий уровень кинооператорского мастерства Мурат Алиев проявил на съемках исторического фильма «Курманжан датка» режиссера Садыка Шер-Нияза. Картина стала призером многих международных кинофестивалей и имела зрительский успех.

За значительный вклад в развитие национального киноискусства в 2011-м году ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля культуры КР, в 2017-м — удостоен государственной премии имени Токтогула за фильм «Курманжан датка», награжден орденом «Данк», Почетной грамотой КР.

Жизнь и творческий путь Мурата Алиева будут служить ярким примером для нового поколения творческой молодежи. Его имя навечно сохранится в памяти кыргызского народа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159883/
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