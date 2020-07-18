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Общество
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

В ЦИК объяснили, почему маски закупят только для 2,5 миллиона избирателей

Заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов объяснил 24.kg, почему маски закуплены только для 2,5 миллиона избирателей, когда их, по последним данным, 3 миллиона 429.

По словам чиновника, на выборы стабильно ходят голосовать 1,5-1,8 миллиона избирателей. Поэтому смысла закупать больше масок не было.

Он также пояснил, почему для членов УИК не приобретены защитные костюмы. Они будут работать в респираторах и резиновых перчатках. На эти цели предусмотрено 17,3 миллиона сомов. «Кроме того, прорабатывается вопрос, как предоставить возможность исполнить свой гражданский долг тем избирателям, которые в день выборов будут находиться на карантине, а также тем, у кого будет зафиксирована повышенная температура. В Южной Корее, к примеру, им предоставлялось отдельное помещение», — добавил Абдыжапар Бекматов.

Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159872/
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