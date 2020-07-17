В Кыргызстане будут регулярно пересматривать протоколы по лечению коронавируса

Решено регулярно и оперативно пересматривать действующие клинические руководства и протоколы по лечению COVID-19. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Сегодня вице-премьер-министр Аида Исмаилова провела совещание с экспертами в сфере здравоохранения, в ходе которого была представлена презентация о влиянии COVID-19 на человеческий организм. Участники встречи обсудили вопросы патоморфологического подтверждения воздействия коронавирусной инфекции на организм человека, постановки диагнозов, клинические аспекты лечения.

Учитывая последние международные данные о патогенезе заболевания и описания прямых клинических случаев в совокупности с патоморфологическим исследованием, решено пересмотреть действующий клинический протокол. Отмечено, что случаи, ранее кодировавшиеся по МКБ-10 «Внебольничная пневмония J-18» (пневмония без уточнения возбудителя), являются коронавирусной инфекцией, неподтвержденной лабораторно (результат ПЦР отрицательный либо отсутствует), но присутствуют клиника и подтверждены рентгенологически.

«По итогам совещания поручено Министерству здравоохранения усилить работу по внедрению клинических руководств и протоколов лечения COVID-19 в практическое здравоохранение, провести обучение врачей разных специальностей навыкам ведения пациентов с коронавирусной инфекцией. Министерству здравоохранения провести онлайн-конференцию для широкого круга клиницистов», — говорится в сообщении.