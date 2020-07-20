Как справиться с паникой на фоне COVID. Семь советов от психолога Ольги Долидзе

Постоянное тревожное состояние, страх, стресс, панические атаки, возникшие на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом, — кыргызстанцы все чаще стали обращаться к психологам. В Telegram создали канал «Психологическая помощь» для оказания помощи гражданам. Специалисты дают бесплатные онлайн-консультации. Они отмечают, что из-за длительного пребывания в стрессе и на фоне переживаний за родных и близких у некоторых людей могут возникнуть серьезные психологические проблемы.

Психолог Ольга Долидзе поделилась с 24.kg советами, как распознать стресс и вовремя с ним справиться.

1 В чем специфика стресса во время эпидемии COVID-19? Люди сталкиваются с паническими атаками, симптомы которых перекликаются с коронавирусными. Это затрудненное дыхание, одышка, учащенное сердцебиение. И люди не могут отличить: действительно ли у них затрудненное дыхание и что-то происходит с легкими либо это паническая атака и стресс на фоне всего происходящего. Такой стресс может носить не разовый характер. Из-за затянувшегося карантина, который начался в марте, а сейчас уже июль, можно сказать, что он стал хроническим. Есть люди, которые переживают стресс с начала введения карантина. Помимо этого, многие остались без средств к существованию, без возможности купить лекарства и необходимое медоборудование и хоть как-то обезопасить себя. Это в свою очередь приводит к повышенному нервному напряжению. Еще одна особенность стресса во время эпидемии — мы не можем предсказать, когда это закончится. Неизвестность тоже очень сильно подрывает здоровье человека.

2 Как побороть страх за родных и близких? Читайте по теме Суицид на карантине. Что делать, если близкий в отчаянии Необходимо сохранять спокойствие самому. Попробовать не поддаваться панике. Это очень сложно, но возможно. Ограничьте поступление информации из соцсетей и телевизора. Выбрать для себя так называемую «экологичную форму» просмотра новостей. Вы не можете повлиять на ситуацию. И знать, сколько людей умирает каждый день, вам совсем ни к чему. Чтобы успокоиться, необходимо делать дыхательные практики. Они помогут остановить панику. Если вы спокойны, то поможете передать близким свое состояние и создать отношение в семье без нервозности. Вы не можете повлиять на ситуацию. И знать, сколько людей умирает каждый день, вам совсем ни к чему.

3 Как правильно делать дыхательные упражнения? Дыхательные упражнения помогают остановить панические и истерические припадки. Техника называется «четыре на четыре». Она используется в тот момент, когда у вас начинается одышка или если не можете с собой совладать и сердце начинает бешено биться. Делайте на четыре счета вдох, на четыре счета задержите дыхание и четыре счета — выдох. Необходимо повторить 6-10 раз для достижения положительного результата.

4 Можно ли самостоятельно остановить панику? Очень хорошо помогает переключение внимания. Когда вы чувствуете, что не справляетесь с мыслями, постарайтесь сконцентрироваться на звуках вокруг. Независимо от того, какие мысли приходят в голову, вам необходимо слушать. Например, звуки проезжающих машин, лай собаки, чириканье птиц и так далее. Так вы со своих внутренних переживаний переключаете внимание на внешний мир.

5 Как перестать переживать из-за финансовых трудностей? Самое главное — сохранить физическое здоровье. Пояса приходится затягивать всем. Если ситуация совсем тяжелая и нет средств даже на еду, стоит просить помощи у близких, соседей. Главное, не стесняться и не замыкаться в себе. Не думать, что это безвыходная ситуация. Ольга Долидзе

6 Насколько онлайн-консультации эффективны? Даже кратковременная беседа со специалистом приносит свои плоды. У нас еще не было такого, чтобы клиент говорил, что его состояние после консультаций осталось прежним. Когда только открыли канал, был большой наплыв обратившихся за психологической помощью. Сейчас поток спал, значит, нам удалось сдержать панику, многие смогли взять под контроль свои эмоции.