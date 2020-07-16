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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Утверждены 42 избирательных участка за рубежом

Центризбирком утвердил образование 42 избирательных участков за рубежом, еще два — на согласовании. Решение принято на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Отмечается, что, согласно требованиям конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», избирательные участки будут открыты на территории дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств госорганов по предложению Министерства иностранных дел и по согласованию с государствами аккредитации.

Впервые открываются четыре канцелярии посольства КР в России — в Иркутске, Сургуте, Южно-Сахалинске и Якутске. В них будут открыты избирательные участки. На согласовании со странами аккредитации находится открытие еще двух избирательных участков за рубежом — в Риме и Париже. 

ЦИК напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159604/
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