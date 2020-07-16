ЦИК еще раз напоминает о запрете на преждевременные благотворительные акции

Центризбирком распространил официальное обращение к политическим партиям, которые заявили об участии в парламентских выборах.



В ЦИК еще раз напоминают участникам гонки, что с момента назначения избирательной кампании запрещается выплачивать деньги избирателям, вручать подарки и иные материальные ценности, а также проводить льготную распродажу товаров.

Запрещается бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных печатных материалов, значков, футболок, головных уборов, шарфов с символикой партии, но строго в период агитации, то есть с 4 сентября по 4 октября.

Нельзя предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги.

В Центризбиркоме также дали разъяснения по актам благотворительности и волонтерства. Согласно требованию Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», претенденты, их близкие родственники, в том числе супруг или супруга, представители кандидатов и политических партий с момента назначения выборов и до опубликования результатов голосования не вправе заниматься благотворительной деятельностью.

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«Как следует из требований конституционного закона, благотворительная деятельность, предоставление безвозмездной или на льготных условиях услуг, включая волонтерскую деятельность, могут нарушить установленные требования ведения избирательной кампании. В этой связи ЦИК рекомендует намеревающимся участвовать в выборах политорганизациям воздержаться от действий, нарушающих нормы вышеуказанного конституционного закона, могущих повлечь ответственность, установленную законодательством», — говорится в сообщении.

Отметим, социальные сети буквально изобилуют сообщениями о том, что те или иные публичные персоны, бизнесмены, политики, действующие депутаты — все потенциальные кандидаты на мандаты седьмого созыва — занимаются благотворительными акциями.