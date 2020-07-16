ЦИК еще раз напоминает о запрете на преждевременные благотворительные акции

Центризбирком распространил официальное обращение к политическим партиям, которые заявили об участии в парламентских выборах.
В ЦИК еще раз напоминают участникам гонки, что с момента назначения избирательной кампании запрещается выплачивать деньги избирателям, вручать подарки и иные материальные ценности, а также проводить льготную распродажу товаров.
Запрещается бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных печатных материалов, значков, футболок, головных уборов, шарфов с символикой партии, но строго в период агитации, то есть с 4 сентября по 4 октября.
Нельзя предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги.
В Центризбиркоме также дали разъяснения по актам благотворительности и волонтерства. Согласно требованию Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», претенденты, их близкие родственники, в том числе супруг или супруга, представители кандидатов и политических партий с момента назначения выборов и до опубликования результатов голосования не вправе заниматься благотворительной деятельностью.
«Как следует из требований конституционного закона, благотворительная деятельность, предоставление безвозмездной или на льготных условиях услуг, включая волонтерскую деятельность, могут нарушить установленные требования ведения избирательной кампании. В этой связи ЦИК рекомендует намеревающимся участвовать в выборах политорганизациям воздержаться от действий, нарушающих нормы вышеуказанного конституционного закона, могущих повлечь ответственность, установленную законодательством», — говорится в сообщении.
Отметим, социальные сети буквально изобилуют сообщениями о том, что те или иные публичные персоны, бизнесмены, политики, действующие депутаты — все потенциальные кандидаты на мандаты седьмого созыва — занимаются благотворительными акциями.