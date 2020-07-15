Организациям здравоохранения Кыргызстана передали 13 новых машин скорой помощи

Организациям здравоохранения передали 13 новых машин скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

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По его данным, машины приобрело ведомство в рамках проекта Всемирного банка «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане». На их покупку потрачено $764 тысячи.

«Автомобили скорой медицинской помощи распределят по всем областям. Их полностью укомплектовали необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи и транспортировки пациентов. В трех машинах имеется аппарат ИВЛ», — отметили в МЗ КР.

В пресс-центре добавили, что ведомство планирует приобрести еще автомашины скорой помощи.