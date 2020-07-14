У скончавшейся в обсервации отеля Discovery студентки КГМА была пневмония

У студентки КГМА, работавшей в обсервации отеля Discovery, была двусторонняя пневмония. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

В ведомстве отметили, что девушка работала медиком-добровольцем (медсестрой).

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«13 июля примерно в 19.45 ей резко стало плохо, у нее начались судороги. Была начата сердечно-легочная реанимация, но больная скончалась в 20.45. Со слов коллег, ранее она не жаловалась на плохое самочувствие», — сказали в Минздраве.

Проведено вскрытие. По предварительным данным, причиной смерти является двусторонняя пневмония. Окончательный диагноз будет известен после судебно-медицинских исследований.

«Министерство здравоохранения приносит глубочайшие соболезнования родным и близким студентки», — добавили в ведомстве.

Напомним, что о смерти студентки сообщил ее коллега и друг. Он заметил, что врачи работают на износ и умирают на работе.