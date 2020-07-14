Смертности от COVID может быть в разы больше. Что происходит в морге Бишкека

Минздрав не включает людей, умерших от внебольничной пневмонии, в общую статистику по коронавирусу, утверждая, что тесты на COVID-19 у таких пациентов показывают отрицательный результат. Поэтому официально скончавшихся от коронавируса в Кыргызстане намного меньше, чем есть на самом деле.

Журналист 24.kg побывал в Республиканском патологоанатомическом бюро (или бишкекском морге, как его принято называть в народе) и посмотрел, что происходит во дворе учреждения.

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Первое, что бросается в глаза, — большое число людей. Примерно 60 человек ждут своей очереди, чтобы забрать тела умерших родных. Граждане приносят с собой цветы и венки. По их лицам видно, что они пребывают в шоке от происходящего. Все надевают маски, но физическую дистанцию соблюдают лишь единицы.

«Позавчера еще было все нормально, вчера супруге поставили диагноз «внебольничная пневмония». Ближе к ночи она скончалась. Я не могу поверить в это», — говорит, еле сдерживая слезы, один из ожидающих в очереди.

Фото 24.kg. Примерно 70 человек находятся на территории морга

Как известно, тела умерших от внебольничной пневмонии и коронавируса забирать домой и отпевать не разрешают, потому что вирус все еще может передаться от них живым людям. Поэтому прямо во дворе морга некоторых умерших отпевают священнослужители. Под одним навесом двух разных усопших провожают в последний путь...

Фото 24.kg. Отпевают усопших под навесом

Примерно каждые три минуты из морга выезжает микроавтобус с пометкой «Груз 200».

В этот же промежуток времени в бюро заезжают другие машины, бусики и катафалки — и так беспрерывно.

Фото 24.kg. Каждые несколько минут отсюда вывозят тела умерших

Житель столицы Алмаз Джунусов рассказал 24.kg, что этой ночью приезжал в морг со своим соседом — у последнего скончалась жена. «Даже ночью во дворе морга толпы людей, нет ни одной лампочки — кромешная тьма. Антисанитария повсюду. Люди приходили сюда ежеминутно, хоть и на часах было 3.00. Жутко страшно», — подчеркивает он.

Такое ощущение, что официальные цифры смертности от внебольничной пневмонии и коронавируса у нас занижают. Алмаз Джунусов

Он заметил, что в морг пришлось ездить несколько раз за сутки. «Сначала мы поехали в 3.00, потом в 11.00, затем в 14.00. Оказывается, ночью сотрудники морга не берут анализы у умерших, все это делается только днем. Поэтому до 14.00 мы ждали результаты вскрытия», — добавил горожанин.

Попадите в морг ночью, увидите всю прелесть происходящего. Алмаз Джунусов

Комментировать ситуацию в бишкекском морге отказались, как и показать его работу.

«Вы народ только пугаете, еще хотите в морг зайти. Вас не впустим! Скажем так: если Минздрав вам разрешил, а мы не разрешаем. Цифры по смертности озвучивать тоже не будем. Вот какую информацию дает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, это и берите», — сказали в Республиканском патологоанатомическом бюро.

Представители агентств ритуальных услуг в один голос заявляют, что, несомненно, количество заказов на захоронения в городе увеличилось.

В Бишкекском агентстве ритуальных услуг при мэрии столицы 24.kg сообщили, что в день бывает до 14 заказов. «Спрос на ритуальные услуги вырос почти в три раза. С наплывом пока справляемся», — отмечают там.

Фото 24.kg. Заявок в ритуальные агентства поступает больше

В похоронном агентстве «Радамант» также заявляют, что спрос на их услуги с начала пандемии вырос. Правда, называть среднюю цифру ежедневных заказов отказались.

Однако в бюро ритуальных услуг «Черный тюльпан» в Военно-Антоновке ничего не изменилось. «У нас же сельская местность, как такового наплыва не замечаем. Все стабильно. Это в Бишкеке резко возрос спрос на ритуальные услуги, мне коллеги рассказывали», — подчеркивают в агентстве.

Напомним, что, согласно данным Минздрава, всего в Кыргызстане от внебольничной пневмонии с марта скончались 497 человек, от коронавирусной инфекции — 149.