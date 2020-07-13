До слез. Юные кыргызстанцы разбивают копилки и несут деньги на борьбу с COVID-19

В соцсетях продолжают размещать видео детей, которые жертвуют все свои сбережения на борьбу с коронавирусом.

Ранее в Центре инициативной молодежи сообщили, что в Бишкеке маленькая девочка, копившая деньги на путешествие, увидев в интернете новости о тяжелой ситуации в стране, передала свои сбережения в помощь врачам.

Другой юный кыргызстанец передал 4 тысячи 440 сомов, которые собирал для покупки мобильного телефона, на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Не остались в стороне и маленькие кыргызстанцы из других регионов.

Ученик четвертого класса из Тонского района разбил свою копилку для того, чтобы отдать в фонд города Каджи-Сая на борьбу с пандемией.

«Я — Койчубеков Айдин — ученик четвертого класса школы имени А.С.Пушкина. Собирал деньги в эту копилку на протяжении года. Разобью эту копилку и отдам деньги в фонд Каджи-Сая на борьбу с пандемией», — рассказал мальчик.

А 10-летний мальчик из Таласа пожертвовал свои 4 тысячи 571 сом местной больнице.

«Меня зовут Нуртилек. Я копил деньги на новый телефон. Но когда я услышал, что нашей сельской больнице нужны деньги, я открыл копилку», — говорит он.

Мужчина за кадром поблагодарил мальчика и призвал чиновников брать с него пример.