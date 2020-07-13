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Агент 024

Позитивный материал. Мальчик копил деньги, но отдал их на борьбу с COVID-19

В социальных сетях распространяют видео, на котором мальчик говорит, что отдает деньги, которые он копил на покупку мобильного телефона.

«Услышал, что в Instagram девочка по имени Рамина отдала свои деньги, которые копила на самокат. Я тоже решил отдать свои деньги нуждающимся»,  сказал юный волонтер.

Он уточнил, что собранная сумма составила 4 тысячи 440 сомов.

Активисты поблагодарили неравнодушного мальчика.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.

 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/159198/
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