Позитивный материал. Мальчик копил деньги, но отдал их на борьбу с COVID-19

В социальных сетях распространяют видео, на котором мальчик говорит, что отдает деньги, которые он копил на покупку мобильного телефона.

«Услышал, что в Instagram девочка по имени Рамина отдала свои деньги, которые копила на самокат. Я тоже решил отдать свои деньги нуждающимся», — сказал юный волонтер.

Он уточнил, что собранная сумма составила 4 тысячи 440 сомов.

Активисты поблагодарили неравнодушного мальчика.