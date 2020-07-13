Позитивный материал. Мальчик копил деньги, но отдал их на борьбу с COVID-19

В социальных сетях распространяют видео, на котором мальчик говорит, что отдает деньги, которые он копил на покупку мобильного телефона.
«Услышал, что в Instagram девочка по имени Рамина отдала свои деньги, которые копила на самокат. Я тоже решил отдать свои деньги нуждающимся», — сказал юный волонтер.
Он уточнил, что собранная сумма составила 4 тысячи 440 сомов.
Активисты поблагодарили неравнодушного мальчика.
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