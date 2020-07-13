12 заблуждений: развенчиваем самые распространенные мифы о коронавирусе

В Кыргызстане, как и во всем мире, с началом пандемии COVID-19 в народе появились различные мифы и заблуждения о коронавирусе и методах его лечения. Медики просят не поддаваться панике и не заниматься самолечением, но в социальных сетях и мессенджерах все равно рассылают аудиозаписи с рецептами нетрадиционной медицины. 24.kg решило развеять самые распространенные мифы и слухи о коварной болезни. На вопросы редакции ответила главный внештатный клинический фармаколог Минздрава, доктор медицинских наук Аида Зурдинова.

1 Помогает ли в профилактике коронавируса окуривание помещения арчой? Это просто поверье, народный метод научно неподтвержденный. Действительно, считается, что ель содержит эфирные масла, но при сжигании они не выделяются.

2 Правда ли грипп опаснее, чем коронавирус, и от него умирает больше людей? Грипп и COVID-19 опасны осложнениями. На фоне вирусных заболеваний высок риск развития пневмонии. Причины смерти может показать только патолого-анатомическое вскрытие. Основная причина смерти при коронавирусе — тромбоз легких. При гриппе происходит то же самое. Ответить сейчас однозначно, от чего больше умирает людей — от гриппа или коронавируса, — сложно.

3 Говорят, что малая доза алкоголя помогает в профилактике коронавируса. Так ли это? Отчасти это правда. По международным рекомендациям 20-30 граммов водки или бокал вина в день не навредит организму человека. Однако у наших людей нет меры и культуры пития, поэтому нельзя рекомендовать им в качестве профилактики заболеваний такой метод. В жаркое время спиртное еще больше вызовет обезвоживание и риск развития тромбозов. Курение усугубляет заболевание пневмонией и коронавирусом. Насыщение организма кислородом из-за никотина становится низким.

4 Есть версия, что коронавирусом человек может переболеть только один раз. Правда? Как и при любой инфекции, у выздоровевших от коронавируса вырабатывается иммунитет. В организме вырабатываются антитела, и кто-то переносит его легче, а кто-то тяжелее. Вирусные инфекции имеют сезонный характер. Ранее китайские специалисты опубликовали информацию о том, что есть случаи реинфекции, то есть повторного заражения коронавирусом. Это новая инфекция и сейчас рано утверждать, что у переболевшего выработались антитела и на последующие годы он себя обезопасил от этой болезни.

5 Действительно ли COVID не распространяется в странах с жарким климатом? Это неправда. В начале распространения коронавируса звучало мнение, что летом при жаркой погоде он исчезнет. Однако сейчас мы видим, что эта болезнь встречается даже в странах с жарким и влажным климатом. Например, в той же Бразилии заболеваемость и смертность высокие. В любом случае вирусологи и эпидемиологи должны изучить CОVID-19, возможно, в некоторых странах он протекает в более легкой форме. Нет данных о распространении коронавируса в Антарктиде, но там нет и скученности населения.

6 Передается ли коронавирус через животных и их мясо? На сегодняшний день нет доказательств того, что переносчиками коронавируса являются животные. Болезнь передается воздушно-капельным путем. Переносчиками вируса являются именно люди. У коронавируса также отмечается контактный путь — он имеет свойство оседать на поверхности. Поэтому медики рекомендуют чаще делать влажную уборку. Надо не просто брызгать, а протирать.

7 Нужно ли натирать маску чесноком и полоскать нос солевым раствором, чтобы предотвратить заражение? В чесноке содержатся эфирные масла. Вызывая у себя острые ощущения, мы тем самым стимулируем выработку определенных веществ, которые обладают защитными свойствами. Вреда чеснок не принесет. Солевой раствор тоже неплох в профилактике. Но это не панацея. Их можно использовать в гигиенических целях.

8 Верно ли то, что только пожилые люди болеют коронавирусом? Нет, неправда. Мы видим, что и молодые люди тоже болеют этим вирусом. Пожилые люди относятся к группе риска — у них есть сопутствующие заболевания. В группу риска также входят и люди, страдающие онкологическими заболеваниями, они необязательно пожилые. У молодых людей одним из факторов риска является ожирение. Предполагаю, что молодые люди заболевают и тяжело переносят болезнь, если халатно относятся к здоровью — думают, что все пройдет, лечатся подручными средствами. Молодые также не соблюдают водный баланс — они едят все всухомятку.

9 Есть ли лекарства от COVID-19? На сегодня нет. В качестве эксперимента сейчас в Китае, России и США применяют определенные препараты, но они не предназначены для лечения коронавируса. Мы не можем лечить COVID вне показаний. Врачи должны лечить строго по показаниям, есть доказанная четкая инструкция. Когда говорят, что есть какой-то препарат, который помогает при коронавирусе, мы объясняем, что у этого лекарства есть побочные эффекты. Если врач назначает тот или иной препарат, он несет за это юридическую ответственность.

10 Правда ли что ультрафиолетовые лампы чистят воздух и убивают вирус? Стереотип о том, что кварцевание и ультрафиолетовые лампы помогут убить вирус, остался еще с советских времен. Доказательной базы этому нет. В закрытых помещениях без окон, возможно, эти методы дадут какой-то эффект. Но самое эффективное — проветривать комнату. В больницах должна быть налаженная система вытяжки. Но ситуация показала, что стационары совсем не готовы.

11 Может ли долгое ношение маски навредить? Маски надо менять каждые два часа. За это время она собирает пыль. Тряпичные маски тоже необходимо менять каждые два-три часа. Их можно сложить в пакетик, постирать, высушить, прогладить и снова носить. Эффект и от одноразовых, и от многоразовых масок одинаковый. У врачей, соответственно, должны быть маски с фильтрами.