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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачи-добровольцы прилетели в Бишкек, их не встретили. Разъяснения кабмина

Вчера чартерным рейсом российской авиакомпании «Аэрофлот» в Кыргызстан вернулись 45 медиков из Москвы. Эти специалисты стали добровольцами и приняли решение возвратиться на родину, чтобы помогать учреждениям здравоохранения в борьбе с коронавирусной инфекцией и вспышкой внебольничной пневмонии. Однако в международном аэропорту «Манас» их никто не встретил.

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Пояснения дали в аппарате правительства.

По его данным, всеми организационными вопросами по встрече врачей занималось Министерство здравоохранения. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров не должен был встречать их в аэропорту.

Чиновники добавили, что руководство Минздрава по объективным причинам не смогло встретить прибывших медицинских работников в аэропорту. Что это за причины  в кабмине не уточнили.

Ранее вице-президент Федерации шахмат КР Жаныбек Асанбеков сообщил, что волонтеров должны были встретить вице-премьер Акрам Мадумаров, депутаты Жогорку Кенеша Жанар Акаев и Алтынбек Сулайманов.

Волонтеры, напомним, будут работать в красных зонах кыргызстанских стационаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159178/
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