В Бишкек из Москвы вернулись 426 граждан Кыргызстана, в том числе 45 медиков

В Бишкек из Москвы прилетели 426 граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Фото МИД. В Бишкек из Москвы возвратили 426 граждан Кыргызстана

По ее данным, сегодня в страну прибыл борт российской авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Бишкек.

На родину вернулись студенты, обучающиеся в российских вузах, женщины, находящиеся на поздних сроках беременности, и с маленькими детьми. Возвратили граждан с тяжелыми заболеваниями, недавно перенесенных хирургические операции, и попавших в другие сложные жизненные ситуации.

Рейсом также прибыли 45 практикующих врачей и медицинских сотрудников из числа соотечественников в России, которые вызвались присоединиться к работе кыргызских медиков по лечению пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.