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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачи-добровольцы прилетели из Москвы, их никто не встретил. Выручили волонтеры

Сегодня чартерным рейсом российской авиакомпании «Аэрофлот» в Кыргызстан вернулись 45 медиков из Москвы. Эти специалисты стали добровольцами и приняли решение возвратиться на родину, чтобы помогать учреждениям здравоохранения в борьбе с коронавирусной инфекцией и вспышкой внебольничной пневмонии.

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Однако, по данным вице-президента Федерации шахмат КР Жаныбека Асанбекова, который тоже волонтером помогает в эти непростые для страны дни, медработников-кыргызстанцев в аэропорту никто не встретил.

Он сообщил, что в международном аэропорту «Манас» волонтеров должны были встретить вице-премьер Акрам Мадумаров, депутаты Жогорку Кенеша Жанар Акаев и Алтынбек Сулайманов.

«Но ни один из них не приехал встречать, даже не обеспечили транспортом. К счастью, мы приехали в аэропорт на микроавтобусе провожать своих людей, и, слава богу, они с нами добрались до гостиницы. Позор и стыд нашим чиновникам! Люди бросили все и приехали помочь нам, им билеты оплатила строительная компания, а правительство даже не смогло обеспечить их транспортом», — написал на своей странице в Facebook Жаныбек Асанбеков.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159174/
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