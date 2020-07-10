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Общество
Сюжеты: Новый коронавирус, Скандалы с чиновниками

Алтынай Омурбекову допросили следователи ГСБЭП и определили ее статус

Экс-вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову допросили в ГСБЭП. Об этом 24.kg сообщила она сама.

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По словам Омурбековой, допрос касался коррупции и лоббирования интересов отдельных фармацевтических компаний.

«Я допрошена в качестве свидетеля и дала подписку о неразглашении. Единственное, что могу сказать: следователь задавал вопросы о гуманитарной помощи, оказанной Кыргызстаном другой стране в начале пандемии. Возможно, меня вызовут еще раз», — заметила она.

Напомним, что в марте 2020 года Финпол зарегистрировал в ЕРПП факты коррупции и лоббирования интересов отдельных фармацевтических компаний. Сначала на допрос был вызван бывший глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев. Затем к следователю вызвали экс-вице-премьера Алтынай Омурбекову.

Сегодня бывший министр здравоохранения вновь был вызван на допрос, однако не явился. У него случился сердечный приступ. Он госпитализирован в больницу, где у него также выявили пневмонию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159075/
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