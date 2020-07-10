Космосбеку Чолпонбаеву стало плохо с сердцем. Он госпитализирован

Фигурант уголовного дела, которое расследует Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями, экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев госпитализирован в одну из клиник Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в окружении бывшего чиновника.

По их данным, у Космосбека Чолпонбаева случился сердечный приступ. В стационаре медики также поставили ему диагноз «пневмония».

Напомним, что сегодня бывшего главу Минздрава вновь вызвали на допрос в Финпол. У следствия есть вопросы к экс-чиновнику по поводу того, что в марте 2020 года выявлены факты коррупции и лоббирования интересов отдельных фармацевтических компаний.

Космосбека Чолпонбаева подозревают в продаже медицинских средств за границу.