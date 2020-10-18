Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома

В Кыргызстане вновь растет число зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией. Количество заболевших превысило 51 тысячу человек. Умирать от COVID-19 тоже стали чаще. За последние две недели зафиксировано в четыре раза больше смертей, чем за предыдущие полтора месяца. Медики в один голос твердят, что причина ухудшения эпидемиологической ситуации в том, что кыргызстанцы перестали соблюдать простые правила — носить маски, держать социальную дистанцию, отказываться от посещения многолюдных мест, по возможности оставаться дома.

Мы решили напомнить главные причины, почему социальная изоляция — это важно.

1 Помочь успеют большинству Помочь успеют большинству

Пожалуй, самый важный плюс изоляции в том, что благодаря ей вирус не распространяется так стремительно. Когда мы реже выходим, вирусу намного сложнее перепрыгивать от человека к человеку.

Система здравоохранения не резиновая. И в пик она может просто не справиться с наплывом больных — уже сейчас во многих больницах не осталось свободных мест. Да, скорее всего, переболеют коронавирусом если не все, то большинство. Но при соблюдении самоизоляции болеть будет не все население сразу, а значит, у медиков будет больше шансов спасти пациентов.

2 Выработается иммунитет Выработается иммунитет

Кроме того, что соблюдение режима самоизоляции поможет медикам вылечить большинство, оно помогает и в выработке иммунитета. Да-да, все именно так. Из-за постепенного, нерезкого, увеличения числа заболевших начинает вырабатываться коллективный иммунитет. И со временем сила вируса будет ослабевать, ведь организм начнет к нему привыкать и сможет успешно бороться.

3 Меньше шансов заразиться Меньше шансов заразиться

Изоляция хороша тем, что она максимально снижает вероятность заражения вирусом. Да, стопроцентной гарантии никто не даст, но все-таки при соблюдении рекомендаций специалистов велики шансы, что вы либо совсем не заболеете, либо перенесете вирус в легкой форме.

4 Против любой простуды Против любой простуды

Меры изоляции полезны не только для борьбы с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Они хорошо действуют против любого заболевания, которое передается воздушно-капельным путем. В сезон ОРВИ это особенно актуально.

5 Прервать циркуляцию вируса Прервать циркуляцию вируса

Важно понимать, что благодаря добровольной изоляции можно прервать активную циркуляцию вируса. Проще говоря, он начнет терять свою заразность. Только в этом случае возможно снижение заболеваемости.

6 Поберегите бабушек и дедушек Поберегите бабушек и дедушек

Главная группа риска во время нынешней пандемии — люди пожилого возраста. Смертность от коронавирусной инфекции среди тех, кто старше 60, а особенно 70 и 80 лет, в несколько раз выше, чем в других возрастных группах. Именно поэтому пожилым людям особенно важно соблюдать режим самоизоляции. Детям и внукам тоже важно не бродить по местам массового скопления людей — они могут принести заразу, которая опасна для пожилых родственников. Ведь не зря дети учатся дистанционно.

7 Не заражайте других Не заражайте других

Изоляция — прекрасный способ не заражать всех вокруг. Помните, что вы можете не болеть, но оставаться источником заражения коронавирусом. Поэтому самоизоляция поможет вам не стать причиной чьей-то болезни.

И помните, что главное — не паниковать. Нужно трезво оценивать ситуацию и понимать, что сейчас все мы несем ответственность не только за себя самих, но и за окружающих. Поэтому лучше посидеть лишний раз дома, но быть уверенными в том, что внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом.