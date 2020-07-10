COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью

В Кыргызстане число заболевших коронавирусом увеличивается с каждым днем. Если в марте каждый день регистрировали до 15 случаев, то сегодня цифра доходит почти до 500. Система здравоохранения не справляется с наплывом пациентов, мест в больницах по-прежнему не хватает, а врачи сами массово заражаются инфекцией.

Увеличивается и число так называемых бессимптомных больных. Медики настоятельно рекомендуют кыргызстанцам оставаться дома, и если COVID-19 протекает в легкой форме, лечится в домашних условиях.

Минздрав по просьбе 24.kg предоставил национальный протокол лечения в домашних условиях. Что делать и чего не делать, чтобы пройти период инфицирования с наименьшими потерями для здоровья, в рекомендациях специалистов.

Если вы узнали, что заболели коронавирусом... Самое главное — не впадать в панику и собраться с мыслями. Нужно составить план семьи для лучшей самоизоляции. Важно не запускать течение болезни из легкой формы в тяжелую и соблюдать полупостельный режим. Регулярно пить теплый чай и воду.

Распространенные симптомы Повышенная температура тела (но не всегда);

общая слабость, недомогание, ломота в теле;

потливость, головная боль, першение в горле;

кашель (редкий сухой с небольшим количеством трудноотделяемой мокроты, может быть приступообразным);

сдавления в грудной клетке;

нарушение вкуса и обоняния;

диарея и в редких случая конъюнктивит.

Как протекает заболевание COVID-19 протекает у всех по-разному, в зависимости от индивидуальных особенностей. Есть совершенно бессимптомные формы, когда человек чувствует себя прекрасно и болезнь не дает о себе знать. Легкое течение инфекции поражает верхние отделы дыхательных путей (кашель, боль в горле, насморк, чихание), умеренные симптомы интоксикации (лихорадка, слабость, миалгия) при отсутствии рентгенологически подтвержденной пневмонии. В некоторых случаях наблюдают тошноту, рвоту, боли в животе и диарею.

Что такое сатурация Это процесс насыщения кислородом молекул гемоглобина в составе эритроцитов, которые содержатся в составе крови. Для нормальной работы организма достаточно, чтобы уровень сатурации был от 95,0 процентов и выше.

Какие анализы сдают при COVID-19 ПЦР;

рентген легких;

компьютерная томография легких (КТ);

ряд лабораторных анализов (общий анализ крови, прокальцитонин, D-димеры).

Ежедневная самодиагностика Почаще измерять температуру тела;

частоту дыхания в минуту;

пульсоксиметрию (по возможности);

частоту сердечных сокращений;

артериальное давление;

физиологические отправления (диурез, стул).

Лечение COVID-19 дома Жаропонижающая терапия: парацетамол взрослым и подросткам старше 12 лет по 500 миллиграммов 4 раза в день (не более 4 граммов в сутки). Или можно принимать ибупрофен. Взрослым и детям старше 12 лет — 200-400 миллиграммов каждые 4-6 часов, максимальная доза в день — 2 грамма 400 миллиграммов. Принимать не более 5 дней. Кашель: теплое обильное питье, мед (при сахарном диабете от меда лучше воздержаться). Боли в горле: теплое обильное питье, полоскать горло каждые 3 часа, воспользоваться антисептическими спреями. Обязательно нужно делать дыхательную гимнастику, диафрагмальное дыхание, дыхание в прональной позиции (в положении на животе).

Отметим, всего по стране на 9 июля коронавирусом инфицированы 8 тысяч 847 человек.