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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью

В Кыргызстане число заболевших коронавирусом увеличивается с каждым днем. Если в марте каждый день регистрировали до 15 случаев, то сегодня цифра доходит почти до 500. Система здравоохранения не справляется с наплывом пациентов, мест в больницах по-прежнему не хватает, а врачи сами массово заражаются инфекцией.

Увеличивается и число так называемых бессимптомных больных. Медики настоятельно рекомендуют кыргызстанцам оставаться дома, и если COVID-19 протекает в легкой форме, лечится в домашних условиях.

Минздрав по просьбе 24.kg предоставил национальный протокол лечения в домашних условиях. Что делать и чего не делать, чтобы пройти период инфицирования с наименьшими потерями для здоровья, в рекомендациях специалистов.

Если вы узнали, что заболели коронавирусом...

Самое главное — не впадать в панику и собраться с мыслями. Нужно составить план семьи для лучшей самоизоляции. Важно не запускать течение болезни из легкой формы в тяжелую и соблюдать полупостельный режим. Регулярно пить теплый чай и воду.

Распространенные симптомы

  • Повышенная температура тела (но не всегда);
  • общая слабость, недомогание, ломота в теле;
  • потливость, головная боль, першение в горле;
  • кашель (редкий сухой с небольшим количеством трудноотделяемой мокроты, может быть приступообразным);
  • сдавления в грудной клетке;
  • нарушение вкуса и обоняния;
  • диарея и в редких случая конъюнктивит.

Как протекает заболевание

COVID-19 протекает у всех по-разному, в зависимости от индивидуальных особенностей. Есть совершенно бессимптомные формы, когда человек чувствует себя прекрасно и болезнь не дает о себе знать.

Легкое течение инфекции поражает верхние отделы дыхательных путей (кашель, боль в горле, насморк, чихание), умеренные симптомы интоксикации (лихорадка, слабость, миалгия) при отсутствии рентгенологически подтвержденной пневмонии. В некоторых случаях наблюдают тошноту, рвоту, боли в животе и диарею.

Что такое сатурация

Это процесс насыщения кислородом молекул гемоглобина в составе эритроцитов, которые содержатся в составе крови. Для нормальной работы организма достаточно, чтобы уровень сатурации был от 95,0 процентов и выше.

Какие анализы сдают при COVID-19

  • ПЦР;
  • рентген легких;
  • компьютерная томография легких (КТ);
  • ряд лабораторных анализов (общий анализ крови, прокальцитонин, D-димеры).

Ежедневная самодиагностика

  • Почаще измерять температуру тела;
  • частоту дыхания в минуту;
  • пульсоксиметрию (по возможности);
  • частоту сердечных сокращений;
  • артериальное давление;
  • физиологические отправления (диурез, стул).

Лечение COVID-19 дома

Жаропонижающая терапия: парацетамол взрослым и подросткам старше 12 лет по 500 миллиграммов 4 раза в день (не более 4 граммов в сутки). Или можно принимать ибупрофен. Взрослым и детям старше 12 лет — 200-400 миллиграммов каждые 4-6 часов, максимальная доза в день — 2 грамма 400 миллиграммов. Принимать не более 5 дней.

Кашель: теплое обильное питье, мед (при сахарном диабете от меда лучше воздержаться).

Боли в горле: теплое обильное питье, полоскать горло каждые 3 часа, воспользоваться антисептическими спреями.

Обязательно нужно делать дыхательную гимнастику, диафрагмальное дыхание, дыхание в прональной позиции (в положении на животе).

Отметим, всего по стране на 9 июля коронавирусом инфицированы 8 тысяч 847 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158935/
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