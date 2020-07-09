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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Часть сотрудников ЦИК болеет, но ведомство работает без самоизоляции

В аппарате ЦИК есть заболевшие сотрудники, но ведомство не перешло в режим самоизоляции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе.

По словам Авланбека Джумабаева, действительно, часть сотрудников — 5-8 процентов — работает удаленно. «Но Центризбирком функционирует бесперебойно. Рабочие группы проводят совещания. А заседания с учетом того, что некоторые члены комиссии, как они сами того пожелали, предпочитают оставаться дома, чтобы не подвергнуть себя риску заражения, проходят в формате видеоконференций», — отметил он.

Ранее, напомним, сообщалось, что COVID-19 диагностирован у заместителя председателя комиссии Акылбека Эшимова. Коронавирусом переболел и глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158902/
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