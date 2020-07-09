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Общество

В Бишкеке определили победителя тендера на поставку автобусов

В Бишкеке определили компанию, которая поставит 100 автобусов для столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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По ее данным, 8 июля состоялось заседание членов тендерной комиссии, где и определили победителя — китайскую компанию Zhengzhouyutongbus Co. Она предложила 657 миллионов 977 тысяч 785 сомов за 100 автобусов, средства на которые предусмотрены в городском бюджете.

В прошлом году эта фирма поставила в Бишкек 60 автобусов на природном газе.

«Автобусы будут новыми, 2020 года выпуска. Общая вместимость — более 70 человек, количество сидячих мест — не менее 26 пассажиров. Они будут с низким уровнем входа, оснащены пандусами и площадкой для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Одно из обязательных условий — возможность установки валидаторов для «Электронного билетирования в общественном транспорте», — рассказали в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158884/
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