23:35
USD 78.03
EUR 88.01
RUB 1.10
Общество

Прорыв в медицине. В мире вылечили третьего человека от ВИЧ

В мире вылечили третьего человека от ВИЧ. Об этом сообщает научный журнал Science.

По данным издания, им оказался 36-летний мужчина из Сан-Паулу. Это третий человек в истории, который излечился от ВИЧ.

Счастливца из Бразилии уже прозвали «пациентом из Сан-Паулу». Его лечили с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и витамина В3, который стимулирует инфицированные клетки пробуждать латентный вирус.

Курс лечения сократил количество частиц ВИЧ до нуля, а после завершения терапии в марте 2019 года вирус и вовсе не наблюдался в крови пациента.Тем не менее ученые точно не уверены, действительно ли пациента удалось полностью излечить. Ученым предстоит исследовать лимфатические узлы и ткани кишечника для подтверждения отсутствия ВИЧ.

В марте 2020 года стало известно о втором выздоровевшем человеке от ВИЧ. Им оказался так называемый «лондонский пациент», которому провели трансплантацию донорского костного мозга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158709/
просмотров: 428
Версия для печати
Материалы по теме
От неверия до нулевой нагрузки. Как ВИЧ-инфицированные принимают свой статус
Как избежать заражения вирусами в больницах? Есть только один путь
Отголоски массового заражения ВИЧ в 2007 году регистрируют до сих пор
Детей с ВИЧ мотивируют лечиться денежными выплатами
Родители детей с ВИЧ отказываются их лечить и обследовать
Дети с ВИЧ. Узнать статус и научиться с ним жить
Смертность среди детей с ВИЧ снизилась
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Депутат предлагает выплатить компенсацию детям, зараженным ВИЧ по вине медиков
Семь вопросов про ВИЧ, которые вы стеснялись задать
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Пневмония: что можно и&nbsp;что категорически нельзя делать. Советы специалиста Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста
Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков
Во&nbsp;всех районах Бишкека развернуты дневные стационары Во всех районах Бишкека развернуты дневные стационары
Бизнес
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
8 июля, среда
23:10
Прорыв в медицине. В мире вылечили третьего человека от ВИЧ Прорыв в медицине. В мире вылечили третьего человека от...
22:44
Езда на красный. Водитель создал аварийную ситуацию в Кара-Балте
22:22
Очень красивый митинг в Италии. Невесты вышли на акцию протеста
22:19
Коронавирус в Кыргызстане. Министр здравоохранения и его заместитель заболели
22:08
Строительный мусор в «Джале» убрали после жалоб жителей в СМИ