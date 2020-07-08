Прорыв в медицине. В мире вылечили третьего человека от ВИЧ

В мире вылечили третьего человека от ВИЧ. Об этом сообщает научный журнал Science.

По данным издания, им оказался 36-летний мужчина из Сан-Паулу. Это третий человек в истории, который излечился от ВИЧ.

Счастливца из Бразилии уже прозвали «пациентом из Сан-Паулу». Его лечили с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и витамина В3, который стимулирует инфицированные клетки пробуждать латентный вирус.

Курс лечения сократил количество частиц ВИЧ до нуля, а после завершения терапии в марте 2019 года вирус и вовсе не наблюдался в крови пациента.Тем не менее ученые точно не уверены, действительно ли пациента удалось полностью излечить. Ученым предстоит исследовать лимфатические узлы и ткани кишечника для подтверждения отсутствия ВИЧ.

В марте 2020 года стало известно о втором выздоровевшем человеке от ВИЧ. Им оказался так называемый «лондонский пациент», которому провели трансплантацию донорского костного мозга.