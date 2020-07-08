В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались 13 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в кыргызско-турецкой больнице скончался 67-летний мужчина, в Городской клинической больнице № 6 — 52-летний мужчина, в Республиканской клинической инфекционной больнице — трое мужчин 66, 55 и 70 лет, в Ошской городской клинической больнице — мужчина 52 лет, в Джалал-Абадской областной — мужчина 53 года, в Ат-Башинской территориальной — 64-летний мужчина и 55-летняя женщина.

В Жайылской территориальной больнице умерли трое — мужчина и две женщины и в Московской территориальной скончалась 49-летняя женщина.

За весь период от COVID-19 умерли 112 человек.