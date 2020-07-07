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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Очереди и ожидание в арыках. Как бишкекчане пытаются попасть в дневной стационар

Дневные стационары для больных со средней и легкой формой ОРВИ и пневмонией развернули в минувшие выходные во всех четырех районах столицы.

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Здесь делают уколы, ставят капельницы и оказывают посильную помощь тем, кого в больницы и поликлиники не принимают.

В каждом центре установлено около 200 коек. Ежедневно медики и волонтеры принимают пациентов, по официальным данным, поток больных составляет до 700 человек в час. При необходимости количество коек будут увеличивать.

Журналист 24.kg сходил в два дневных стационара и посмотрел, сколько людей обращается за медицинской помощью.

Дворец спорта: а кто крайний?

Возле Дворца спорта имени Кожомкула пациентов много. Около 60 человек ждут своей очереди, чтобы получить уколы или капельницы. Из всех граждан только примерно у пяти есть с собой простыни, чтобы постелить на кровать.

24.kg
Фото 24.kg. Около дневного стационара собралось около 60 человек
Очередь здесь живая. То есть пациент может не записываться предварительно по телефону, а подойти сюда по факту и ждать, пока освободится место.

Правда, ожидание может длиться довольно долго. Некоторые пациенты признаются, что ждут очереди уже несколько часов.

24.kg
Фото 24.kg. Дистанцию соблюдать не получается
Возле входа установлены шатры и лавочки, но физическую дистанцию никто не соблюдает. Люди группами толпятся около входа, чтобы не пропустить свою очередь, либо сидят впритык друг к другу на скамейках и стульях.

24.kg
Фото 24.kg. Около входа в стационар установили аптеку
Недалеко от входа в стационар установили аптечный пункт — на тот случай, если пациент забыл лекарства дома. Очередей за медикаментами нет, как, впрочем, и востребованных препаратов, ставших в последние дни дефицитом, здесь тоже не купить. Цены на аскорбинку и маски такие же, как в других аптеках.

ФОК имени Раатбека Санатбаева: жители микрорайона возмущены

24.kg
Фото 24.kg. Определительный знак дневного стационара
Еще один дневной стационар открыли в микрорайоне «Восток-5» в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Раатбека Санатбаева. Около входа установили шатры и вынесли несколько скамеек.

В этом стационаре также большой поток пациентов и живая очередь — кто не успел, тот опоздал. Чтобы не толпиться под шатрами и хоть как-то соблюсти дистанцию, некоторые больные ждут, сидя в поливных арыках под палящим солнцем. Приема иногда приходится дожидаться часами.

24.kg
Фото 24.kg. Некоторые пациенты ждут своей очереди, сидя в арыках
Дневные стационары стали неприятным сюрпризом для горожан. Жители микрорайона «Восток-5» возмущены, что местные власти решили открыть медпункт в ФОК — так близко к жилым домам. По их словам, улица, где толпятся заболевшие, слишком узкая и обойти ее невозможно. Приходится в любом случае проходить мимо зараженных. Кто-то теперь и вовсе боится выходить из дома.

Отметим, что стационары предназначены только для больных с легкой и средней формой. Тяжелых госпитализируют в больницы. Однако из-за нехватки мест бывает, что и тяжелобольных везут сюда. Есть и летальные случаи в дневных стационарах. Поэтому такое соседство местным жителям и не нравится.

Журналиста 24.kg внутрь ни одного из дневных стационаров не пустили. Аргументируют тем, что риск заражения коронавирусом высокий. Поэтому посмотреть, как работает медпункт изнутри, пока не представляется возможным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158627/
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