Дневные стационары в Бишкеке будут обслуживать до 700 человек в час

Дневные стационары в Бишкеке будут работать в четырех районах столицы и обслуживать до 700 человек в час. Об этом сообщили в республиканском штабе.

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По его данным, центры предназначены для лечения легкой и средней форм ОРВИ и пневмонии. Здесь можно получить капельницы. До конца дня должны завершить все подготовительные работы.

«Временные центры в Бишкеке откроют на базе физкультурно-оздоровительных комплексов «Газпром» и центра имени Раатбека Санатбаева, во Дворце спорта и здании пекарни возле церкви по Южной магистрали», — отметили в республиканском штабе.

Большая часть больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией приходится на Бишкек. Многих пациентов с внебольничной пневмонией не могут госпитализировать из-за нехватки мест в больницах.