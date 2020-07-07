Позитивный материал по просьбе премьер-министра Кубатбека Боронова

У кыргызстанцев в разгар разгула пандемии COVID-19 начался психоз. Паника вполне объяснима, ведь новости последних дней откровенно пугают. Сотни, если не тысячи заболевших коронавирусом. Вспышка пневмонии, которая уносит жизни чаще, чем COVID-19. Многие остались без работы и денег.

Власти страны делают все возможное, но ситуация остается более чем сложной.

На фоне происходящего прозвучал призыв премьер-министра к журналистам. Кубатбек Боронов попросил представителей СМИ давать народу больше позитивных новостей.

Когда люди теряют своих близких, а мысли других направлены на то, чтобы придумать, как накормить детей или найти нужное лекарство, сложно быть оптимистом. Но надо.

Журналист 24.kg решил выполнить просьбу главы кабмина и отправился искать позитив. И нашел ведь.

Продолжение жизни

Жизнь продолжается, несмотря ни на какие беды, проблемы и трудности. Одним из важных доказательств этому, как и в любое лихолетье, рождение малышей.

По данным республиканского штаба, только с 16 марта по 28 апреля в Кыргызстане родились 17 тысяч 43 младенца.

Фото Нурай Марс. Пресс-секретарь Национального банка КР родила во время карантина

Такое радостное событие произошло и в жизни наших коллег — журналистов Регины Баетовой, Гулизы Чудубаевой, Айзады Кутуевой, пресс-секретаря Нацбанка Нурай Марс...

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Гулиза Чудубаева в разговоре с 24.kg призналась, что дарить новую жизнь во время пандемии дело не из простых. В будущем молодая мама будет рассказывать дочке, что она родилась в сложное не только для кыргызстанцев, но и всего мира время.

«Моя беременность пришлась на карантин, когда все закрылось и ничего не работало. У меня началась паника, мы с мужем выходили из дома только по строгой необходимости. Единственное, что я могла себе позволить — подышать воздухом 15 минут на лавочке около дома. Тревога рассеялась, когда сняли карантин», — рассказала Гулиза Чудубаева.

Во время карантина у девушки начались сложности с выбором роддома и поликлиники. Один закрыли, второй не хотел принимать. Несмотря на все, роды у Гулизы прошли благополучно.

«Я буду своей дочери рассказывать, что она родилась в необычное время. Нас выписали пораньше, на следующий день после родов. После выписки мы фотографировались в маске. Это я увидела уже потом, когда получила фото», — вспоминает она.

Когда сосед ближе родственника

Как и многие страны, Кыргызстан оказался не готовым к страшной болезни. Помочь справиться с ситуацией вызвались не только страны, с которыми мы граничим, но и те, что находятся далеко за океанами.

Маски, экспресс-тесты, медицинские перчатки, антисептики, средства индивидуальной защиты кыргызстанцам присылали из Швейцарии, Японии, Южной Кореи, Китая, Турции, а также стран СНГ.

Сложно сказать, кто из них помог больше всего, ведь вклад каждой из этих стран неоценим.

Братский Узбекистан передал не только маски, но и муку, которую потом распределяли среди населения.

Берем пример с ребят

Позитивом бишкекчан зарядили сотрудники муниципальных предприятий «Тазалык», «Бишкекасфальтсервис» и «Бишкексвет».

У каждого из них свой фронт работы. Но они нашли время и тоже принимают участие в борьбе с коронавирусом. Во внерабочее время ребята взялись изготовить каркасы для капельниц, ширмы и штативы. Этого остро не хватает в больницах и дневных стационарах.

К примеру, Бишкекасфальтсервис к открытию стационаров сделал только за одну ночь 100 штативов и 50 каркасов для ширм.

МП «Тазалык» в первый день открытия стационаров изготовило 400 штук и более 100 медицинских ширм.

Бишкексвет провел электроэнергию в дневные стационары.

Сейчас как никогда медицинским работникам необходима поддержка и помощь со средствами индивидуальной защиты, питанием и необходимым инвентарем. Среди тех, кто бросился на подмогу медикам, на передовой — крупные бизнесмены и мелкие предприниматели, госслужащие и журналисты.

На территории бывшей авиабазы «Ганси» сейчас развернули госпиталь. Журналист Кристина Босивская, узнав, что медикам на передовой необходима помощь, бросила клич в социальных сетях. Сначала она закупила продукты и необходимый инвентарь, а затем опубликовала пост на Facebook со списком того, в чем нуждаются медики.

Сейчас медикам, работающим в стационаре, нужны бахилы высокие, респираторы, защитные костюмы, очки и один полуавтоматический тонометр.

«Я написала свой номер телефона и люди откликнулись. Они привозят то, в чем сейчас нуждаются медики, а я потом доставляю до адресата. Благодаря неравнодушным людям удалось обеспечить медиков продуктами питания», — рассказала Кристина.

Особая благодарность сотням кыргызстанцев, которые стали волонтерами и ежедневно оказывают неоценимую помощь медикам, чиновникам, старикам, больным, детям.

Надеемся, что глава правительства оценит усилия и бескорыстность соотечественников, которые добровольно и совершенно безвозмездно помогают ему, Кубатбеку Боронову, в это нелегкое для страны время.

Долгожданная социальная ответственность

Растущие цифры инфицированных и умирающих вконец так напугали кыргызстанцев, что в них, наконец, проснулась социальная ответственность.

Десятки предпринимателей, несмотря на трудности, приняли непростое решение временно приостановить деятельность и закрыться.

Уходят на карантин салоны красоты, кафе, магазины, павильоны, другие точки сервиса и обслуживания.

По собственной инициативе закрылись спортклубы, фитнес-залы и торговые точки на рынках.

Танец против страха

Известная футболистка Айдана Оторбаева добровольно пошла в волонтеры. Известно, что девушка работает в одном из стационаров.

Недавно она опубликовала пост о том, что готова помогать, даже не имея медицинского образования.

«Я готова волонтерить, помогать медицинскому персоналу, быть на побегушках или относить еду... Хоть как-то облегчить им работу», — написала она.

У спортсменки сразу нашлись единомышленники. Уже спустя пару часов вместе с Айданой Оторбаевой стать волонтерами готовы были 80 человек.

Через три дня девушка опубликовала позитивный танец в защитном костюме.

«Времена тяжелые, но мы настроены позитивно», — подписала под видео она.



Медики утверждают, что выздоровление пациента зависит от его настроя. И впрямь, оптимизм и позитивный внутренний настрой порой лучше многих лекарств способствуют выздоровлению. Безусловно, победить болезнь только хорошим настроением нельзя, но позитив, бодрость и вера в выздоровление — половина успеха.