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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

«Мы болеем, а нам грозят увольнением». Эмоциональное видеообращение врача

Врач Городской клинической больницы № 1 Доолот Ибраимов опубликовал на Facebook видеообращение к властям.

На кадрах врач рассказал, что из-за нехватки специалистов болеют его коллеги. Кроме того, Доолот Ибраимов сообщил, что в больнице не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ).

«Сложилась невыносимая ситуация. Несмотря ни на что, мы делаем свою работу. Пациенты начали выздоравливать, а специалисты научились лечить больных коронавирусом и пневмонией. Уже летальности меньше. Но из-за одного горе-чиновника страдает вся наша работа. Не соблюдаются элементарные правила обсервации. Наши врачи каждый день в зоне обсервации сталкиваются с людьми, которые проходят через наше здание — терапевтический корпус в рядом находящуюся частную клинику. Она принадлежит главврачу больницы. Несмотря на наши предупреждения, что в эту зону заходить нельзя, что вы заражаетесь сами и нас подвергаете опасности», — сообщил он.

Медик отметил, что главный врач, вместо того чтобы создать условия, препятствует работе специалистов.

«Он пишет нам записки с какими-то фамилиями, указывает, кого ложить в больницу, а кого нет. В это время люди умирают у порога. Все сотрудники — врачи, медсестры, санитарки — не говорят правду, потому что боятся потерять работу. Мы не уйдем назло вам — мы профессионально будем выполнять свою работу. Вы ни разу не зашли в красную зону, как вы будете корректировать нашу работу, если не знаете, что там творится?» — добавил Доолот Ибраимов.

Он заявил, что не боится увольнения, но устал молчать о беспределе, который творится в больницах.

Отметим, что главврачом ГКБ № 1 является Жусуп Бошкоев.

Ранее в соцсетях также публиковали анонимное обращение врача, который сообщил: в больнице умер мужчина из-за того, что начальство медучреждения держит места для своих родственников и отказывает в госпитализации тяжелобольным. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158517/
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