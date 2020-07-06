Мужчина умер, потому что аппарат ИВЛ забрали для сестренки врача

Врач-офтальмолог Венера Рабидинова сообщила, что в Городской больнице № 1 в Бишкеке умер ее отец. Она написала на своей странице в Facebook, что лечащий родственника врач забрал аппарат искусственной вентиляции легких для своей сестренки.

По ее словам, отец шел уже на поправку, но еще нуждался в ИВЛ. Мужчину не подключили к аппарату вовремя, а кислородный концентратор отдали сестренке врача. В итоге, не дождавшись помощи, мужчина скончался.

Отмечается, что ПЦР-анализ на коронавирус у пациента был отрицательный.

Я понимаю, мы ради своих родных можем пойти на что угодно, но так же нельзя. Венера Рабидинова

«Врач Даулет, вы не имеете права называть себя так, потому что врач — это в первую очередь призвание. Любая врачебная специальность, даже стоматология, должна основываться сначала на призвании, а потом уже на оплате труда, различных привилегиях и благодарности пациентов, прежде всего призвание — помогать людям», — написала она.

Ранее кыргызстанцы с различными проблемами здоровья жаловались на то, что помощь в больницах получить невозможно. Сообщалось и о смертельных случаях. Статистику, сколько людей умерло, не дождавшись врачебной помощи, в Минздраве не предоставляют.