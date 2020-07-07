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Общество

В Бишкеке развернуто дополнительно 200 мест в дневных стационарах

В Бишкеке Министерство чрезвычайных ситуаций дополнительно развернуло 200 койко-мест в дневных стационарных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дополнительные места развернуты в следующих стационарах:

  • Первомайский район, улица Лумумбы, школа № 83 на 50 койко-мест;
  • Свердловский район, улица Дордой-13, 487/4, школа № 94 на 50 койко-мест;
  • Ленинский район, улица Жайыла Баатыра, 56, ФОК «Газпром» на 50 койко-мест;
  • Октябрьский район, улица Анкара, 15, школа «Сейтек» на 50 койко-мест.

Из столичного управления МЧС привлечены более 40 спасателей, одна аварийно-спасательная машина и три грузовые из служб гражданской защиты города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158501/
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