В Бишкеке развернуто дополнительно 200 мест в дневных стационарах

В Бишкеке Министерство чрезвычайных ситуаций дополнительно развернуло 200 койко-мест в дневных стационарных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дополнительные места развернуты в следующих стационарах:

Первомайский район, улица Лумумбы, школа № 83 на 50 койко-мест;

Свердловский район, улица Дордой-13, 487/4, школа № 94 на 50 койко-мест;

Ленинский район, улица Жайыла Баатыра, 56, ФОК «Газпром» на 50 койко-мест;

Октябрьский район, улица Анкара, 15, школа «Сейтек» на 50 койко-мест.

Из столичного управления МЧС привлечены более 40 спасателей, одна аварийно-спасательная машина и три грузовые из служб гражданской защиты города.