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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Жестокое избиение в Сузаке. Женщина простила мужа, просит отпустить

Избитая в Сузакском районе мужем жертва семейного насилия написала встречное заявление. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

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Уточняется, что женщина указала, что простила обидчика. Несмотря на встречное заявление, следствие по данному делу продолжается.

Напомним, в социальных сетях распространили видео, где мужчина пытает и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.

Решением суда он арестован на 15 суток.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156006/
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