17:31
USD 77.11
EUR 86.61
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Поэт Темирлан Ормуков просит возбудить еще одно дело на Алмазбека Атамбаева

Незрячий поэт Темирлан Ормуков подал заявление в Генпрокуратуру с требованием возбудить еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева по факту несостоявшейся экстрадиции Жаныша Бакиева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе следствия по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева (приговор оглашен в Первомайском райсуде Бишкека. — Прим. 24.kg) были упущены важные моменты.

«В ходе следствия было установлено, что Атамбаев давал указание экс-вице-премьер-министру Шамилю Атаханову организовать похищение Жаныша Бакиева и его доставку в страну в обмен на криминального авторитета Азиза Батукаева. Как видно из материалов уголовного дела и протоколов очной ставки Шамиля Атаханова с Атамбаевым, кыргызская сторона обязалась выпустить преступника Батукаева в лучшем виде, в свою очередь чеченская сторона обязалась похитить Жаныша Бакиева и доставить в КР. Обратите внимание, не произвести экстрадицию, а именно похитить. В таких действиях Атамбаева есть состав преступления, он подлежит тщательному расследованию», — обосновал Темирлан Ормуков.

Он также задается вопросом, не противоречит ли такой способ «экстрадиции» государственным интересам.

Поэт также возмутился тем, что его обвиняли и преследовали.

«Генпрокуратура достаточно долго преследовала меня за стихи про этого самого Атамбаева. Впоследствии на меня было возбуждено уголовное дело на основании сфабрикованных фактов по заявлению депутата Бекешева якобы за ложное сообщение о совершении преступления. Кроме того, был наложен арест на мое недвижимое имущество, который до сих пор не снят... Вы спросите, при чем здесь экстрадиция Бакиева? А я хочу своим обращением объяснить и показать прокурорам различие между интересами государства и граждан», — пишет Темирлан Ормуков.

Сам нардеп Дастан Бекешев 24.kg заявил, что квартиру поэт действительно получил незаконно, но лично он никаких претензий к нему не имеет и простил.

Читайте по теме
Медвежья услуга Дастана Бекешева и поэтическая слава Темирлана Ормукова

Уголовное дело в отношении незрячего поэта Темирлана Ормукова прекратили в феврале 2019 года.

В начале 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая Алмазбека Атамбаева, было начато уголовное производство за клевету.

С заявлением в милицию обратился и депутат парламента Дастан Бекешев, которого поэт обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте. Позже парламентарий отозвал его.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158414/
просмотров: 587
Версия для печати
Материалы по теме
Сын Алмазбека Атамбаева госпитализирован с пневмонией
Адвокат: В ГКНБ не должны принудительно тестировать Алмазбека Атамбаева на COVID
Суд по событиям в Кой-Таше. ГКНБ рассказал о состоянии Алмазбека Атамбаева
ГКНБ обвиняет адвоката фигурантов по делу о событиях в Кой-Таше в провокации
Судьба «7-го канала». Суд оставил жалобу адвокатов Атамбаева без удовлетворения
Политические события — 2019. Как все было. Timeline
Подарок для Раисы Атамбаевой. В Татарстане опровергают информацию СДПК
События в Кой-Таше. Депутат об однобокости решения госкомиссии
События в Кой-Таше. Найденное оружие принадлежит Атамбаеву и его сыну
События в Кой-Таше. Зачем Атамбаев летал в Москву — ГКНБ знает, но не говорит
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Во&nbsp;всех районах Бишкека развернуты дневные стационары Во всех районах Бишкека развернуты дневные стационары
Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и&nbsp;протест за&nbsp;свободу слова Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и протест за свободу слова
В&nbsp;Чуйской области приостанавливается движение пригородных маршруток В Чуйской области приостанавливается движение пригородных маршруток
Бизнес
Ассоциация развития возвратного лизинга о&nbsp;принципах сделок данного типа Ассоциация развития возвратного лизинга о принципах сделок данного типа
ЭКО: никогда не&nbsp;говори никогда ЭКО: никогда не говори никогда
MegaCom выделит больницам 50&nbsp;дыхательных аппа&shy;ратов и&nbsp;откажется от&nbsp;рекл&shy;амы MegaCom выделит больницам 50 дыхательных аппа­ратов и откажется от рекл­амы
Сканируй чеки через MegaPay и&nbsp;выиграй кв&shy;артиру на&nbsp;Иссык-Куле Сканируй чеки через MegaPay и выиграй кв­артиру на Иссык-Куле
6 июля, понедельник
17:22
Поэт Темирлан Ормуков просит возбудить еще одно дело на Алмазбека Атамбаева Поэт Темирлан Ормуков просит возбудить еще одно дело на...
17:13
МЧС выделили 32,7 миллиона сомов на организацию обсерваций
17:01
Минздраву выделили дополнительно миллионы сомов. На что, зачем, почему
16:47
Выборы-2020. Еще пять партий уведомили ЦИК об участии в гонке
16:11
Позитивный материал. В Бишкеке проходит персональная выставка Халиды Шимовой