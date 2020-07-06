Поэт Темирлан Ормуков просит возбудить еще одно дело на Алмазбека Атамбаева

Незрячий поэт Темирлан Ормуков подал заявление в Генпрокуратуру с требованием возбудить еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева по факту несостоявшейся экстрадиции Жаныша Бакиева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе следствия по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева (приговор оглашен в Первомайском райсуде Бишкека. — Прим. 24.kg) были упущены важные моменты.

«В ходе следствия было установлено, что Атамбаев давал указание экс-вице-премьер-министру Шамилю Атаханову организовать похищение Жаныша Бакиева и его доставку в страну в обмен на криминального авторитета Азиза Батукаева. Как видно из материалов уголовного дела и протоколов очной ставки Шамиля Атаханова с Атамбаевым, кыргызская сторона обязалась выпустить преступника Батукаева в лучшем виде, в свою очередь чеченская сторона обязалась похитить Жаныша Бакиева и доставить в КР. Обратите внимание, не произвести экстрадицию, а именно похитить. В таких действиях Атамбаева есть состав преступления, он подлежит тщательному расследованию», — обосновал Темирлан Ормуков.

Он также задается вопросом, не противоречит ли такой способ «экстрадиции» государственным интересам.

Поэт также возмутился тем, что его обвиняли и преследовали.

«Генпрокуратура достаточно долго преследовала меня за стихи про этого самого Атамбаева. Впоследствии на меня было возбуждено уголовное дело на основании сфабрикованных фактов по заявлению депутата Бекешева якобы за ложное сообщение о совершении преступления. Кроме того, был наложен арест на мое недвижимое имущество, который до сих пор не снят... Вы спросите, при чем здесь экстрадиция Бакиева? А я хочу своим обращением объяснить и показать прокурорам различие между интересами государства и граждан», — пишет Темирлан Ормуков.

Сам нардеп Дастан Бекешев 24.kg заявил, что квартиру поэт действительно получил незаконно, но лично он никаких претензий к нему не имеет и простил.

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Уголовное дело в отношении незрячего поэта Темирлана Ормукова прекратили в феврале 2019 года.

В начале 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая Алмазбека Атамбаева, было начато уголовное производство за клевету.

С заявлением в милицию обратился и депутат парламента Дастан Бекешев, которого поэт обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте. Позже парламентарий отозвал его.